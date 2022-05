Le Show pour sauver des vies amasse 2 809 $ pour la prévention du suicide

La deuxième présentation du Show pour sauver des vies à Témiscouata-sur-le-Lac, organisé en avril dernier par Jimmy Dunphy du groupe de musique Knobless, a permis de remettre un montant de 2 809 $ au Centre de prévention suicide du KRTB le 13 mai.

«Je peux dire mission accomplie à toute l’équipe, le montant est plus haut que la dernière fois. La COVID nous avait freiné l’an passé. Cette année, on a décidé qu’on se lançait les yeux fermés dans la tempête», explique l’organisateur Jimmy Dunphy. Malgré le port du masque et les restrictions sanitaires et la baisse du nombre de spectateurs pour cette deuxième présentation, la communauté, les partenaires et les commanditaires ont donné généreusement pour la cause.

Lors du premier Show pour sauver des vies en février 2020, l’événement avait permis de remettre un montant de 2 000 $ au Centre de prévention du suicide du KRTB. Cette année, l'objectif a été surpassé de plus de 800 $.

«Une mobilisation citoyenne comme celle-là permet de consolider la pérennité de nos services. Comme organisme communautaire, on est toujours à la recherche de fonds pour pouvoir desservir la population et agir sur le terrain. Ces mouvements citoyens nous encouragent et nous donnent un bel élan pour continuer notre mission de prévenir le suicide au KRTB», explique l’intervenante au Centre de prévention suicide du KRTB, Véronique Morin.

PRÉVENTION DU SUICIDE

L’organisme compte trois axes d’intervention, soit la prévention (formation, sensibilisation et information), l’intervention (auprès des personnes suicidaires et de leurs proches) et la «postvention», soit le soutien aux endeuillés par suicide.

Au cours de la dernière année, le Centre de prévention suicide du KRTB a mené 2 079 interventions et aidé directement 222 personnes au KRTB, pour une moyenne d’environ six interventions par jour. Mme Morin indique que toutes les sommes qui sont remises lors d’initiatives citoyennes comme le Show pour sauver des vies ont un effet direct sur les services offerts à la population.

«On a la fierté de dire que nous n’avons pas de liste d’attente. Quelqu’un qui appelle a une réponse, il y a toujours quelqu’un de garde de 9 h à 17 h. En dehors de nos heures d’ouverture, nous avons une belle collaboration avec le Centre de crise et de prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent qui couvre tout le territoire les soirs et les weekends, ajoute l’intervenante. On est en contact direct avec ces personnes-là et on les voit se relever. C’est une période temporaire dans leur vie même s’ils ont l’impression que l’impasse est permanente. Les services que nous offrons aident à redonner de l’espoir et à leur permettre de retrouver leur force et leur capacité à faire face à l’adversité».

Une troisième présentation du Show pour sauver des vies sera organisée au cours des prochains mois, confirme Jimmy Dunphy, qui fait de la prévention du suicide son cheval de bataille depuis le suicide de son frère Carl Jason Dunphy en 2017. Il prévoit organiser un événement de plus grande envergure.

Si vous êtes inquiet pour l’un de vos proches ou pour vous-même, le Centre prévention suicide du KRTB peut vous aider au 418 862-9658 (lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h). De plus, vous pouvez recevoir également de l’aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’intervention provinciale 1-866-APPELLE (277-3553).