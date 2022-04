Un deuxième spectacle pour sauver des vies à Témiscouata-sur-le-Lac

Directement touché par le suicide, le groupe de musique punk rock Knobless organise un deuxième spectacle nommé «Un show pour sauver des vies» au profit du Centre de prévention du suicide du KRTB le 23 avril à 19 h 30 à la salle Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac.

En février 2020, cette initiative avait permis d’amasser plus de 2 000 $ pour la prévention du suicide. «Nous n’avons pas pu le refaire après cela. Dès qu’on a eu l’accord pour retourner dans les salles de spectacles, nous voulions organiser cet événement et battre le fer pendant qu’il est chaud. L’objectif, c’est d’attirer toute la population», explique l’organisateur Jimmy Dunphy.

Les musiciens Rino Bossé et Roland Beaulieu ainsi que le groupe Interface participeront aussi à l’événement. La formation Knobless est composée de Jimmy Dunphy à la basse, Louis Dion à la guitare et Joanie Bernier à la batterie.

«Le suicide, c’est un fléau épouvantable et ça me touche personnellement. Il y a tellement de bonnes personnes au Centre de prévention suicide du KRTB, mais il faut qu’elles aient les moyens de travailler sur le terrain, c’est pour cela qu’on veut les aider», ajoute Jimmy Dunphy. Son frère, Carl Jason Dunphy, un ancien militaire, s’est enlevé la vie en 2017.

Jimmy Dunphy indique que le rôle du centre de prévention du suicide doit être démystifié. «Les gens ne sont pas au courant qu’ils peuvent aller chercher de l’aide, même si leur vie n’est pas immédiatement en danger. J’ai un talent de musicien et avec ma passion, je peux aider le Centre de prévention suicide du KRTB, complète Jimmy Dunphy. Quand un proche s’enlève la vie, ça a d’énormes répercussions, c’est comme une roche qu’on lance dans l’eau et qui fait des ronds à l’infini. Si on sauve ne serait-ce qu’une vie, ça vient de compenser pour mes trois mois de travail acharné afin d’organiser le spectacle.»

Knobless travaille présentement un projet d’album et recommence à faire des spectacles dans la région. Il est possible d’obtenir plus d’information sur le «Show pour sauver des vies» en appelant au 418-940-0527.

Si vous êtes inquiet pour l’un de vos proches ou pour vous-même, le Centre prévention suicide du KRTB peut vous aider au 418-862-9658 (lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h). De plus, vous pouvez recevoir également de l’aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’intervention provinciale 1-866 APPELLE (277-3553).