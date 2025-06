Le Plan d’action régional concerté en lutte à la pauvreté est lancé

La Table de développement social et de lutte à la pauvreté du Bas-Saint-Laurent a lancé en mai dernier le Plan d’action régional concerté en lutte à la pauvreté, une planification qui se veut ambitieuse et rassembleuse, visant à renforcer la solidarité sociale et économique dans toutes les MRC de la région.



Ce plan s’inscrit dans le Plan d’action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et à l’exclusion sociale 2024-2029 - Mobiliser. Accompagner. Participer. Fruit d’une vaste démarche de concertation entre les organisations communautaires, municipales et institutionnelles, le plan d’action régional reflète les réalités et les besoins du Bas-Saint-Laurent. Il vise à mettre en place des actions concrètes et durables pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité.



Grâce au soutien financier du FQIS, les partenaires régionaux et territoriaux disposeront d’un levier concret de financement pour mettre en œuvre, au cours des prochaines années, les actions convenues dans le cadre de ce Plan d’action régional.

Le lancement de ce plan marque également le départ des planifications territoriales élaborées par les huit concertations prenant place dans chacune des MRC de la région. Les territoires sont invités à les concevoir en fonction de thématiques prioritaires qui permettent notamment :

● d’agir sur les causes systémiques et en prévention;

● de favoriser une accessibilité universelle, une inclusion sociale et de lutter contre la pauvreté;

● de répondre aux besoins de base des populations vulnérables.



Ces planifications doivent être déposées au plus tard le 28 février 2026 et les initiatives qu’elles rassemblent peuvent se réaliser jusqu’au 31 décembre 2028.

Le plan d’action régional concerté est réalisé grâce à une aide financière issue du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.