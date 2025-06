Carmen Breton honorée pour ses 55 ans d’implication auprès des jeunes

La Fondation jeunesse de la Côte-Sud a rendu hommage à la Louperivoise Carmen Breton pour son implication auprès des jeunes depuis plus de 55 ans. Cette grande éducatrice est présente à l’école Joly depuis son ouverture en 1970, même au-delà de la retraite.

Le 30 mai, elle a reçu le prix Jean Foster 2025 pour son implication, son dévouement, sa gentillesse, sa grande générosité et sa présence auprès des jeunes. Carmen Breton a été présidente de la Fondation louperivienne d’enseignement primaire et secondaire public pendant une quinzaine d’années. «J’adore les enfants. La vie a fait que je ne pouvais pas en avoir. J’ai toujours eu des enfants dans ma vie et j’en aurai toujours. Je vais avoir 80 ans et je pense que les jeunes nous gardent jeunes», commente Mme Breton.

D’anciennes collègues de travail, des enseignantes et tous les élèves de l’école Joly qui l’ont côtoyée lui ont rendu hommage lors d’un événement spécial organisé le 30 mai. «Elle vient régulièrement à l’école pour aider les élèves lors de la fabrication des citrouilles d’Halloween […] Avant la finale du concours de l’art de parler en public, elle prépare les élèves à dire leurs textes pendant toute la semaine. Ça fait vraiment une différence pour eux», explique la directrice de l’école Joly, Julie Nadeau.

Cette enseignante retraitée est toujours aussi engagée auprès des élèves. Elle ne compte pas ses heures et voit toujours le positif en chaque enfant. «C’est une personne passionnée et quand elle nous parle de ses élèves, elle est encore aussi allumée et engagée. C’est vraiment un beau support pour toute notre équipe», complète Mme Nadeau.

Au fil des années passées dans le domaine de l’éducation, Carmen Breton a vu passer plusieurs générations d’enfants à l’école Joly, avec qui elle a su créer des liens. L’ancienne directrice de l’école Joly, Maryse Simard, a tenu à la remercier pour son immense contribution à l’éducation et à la jeunesse à travers toutes ces années.

«Pour honorer des jeunes, ça nous prend des adultes significatifs qui ont collaboré à faire en sorte qu’un enfant qui a eu des problèmes revienne du côté ensoleillé du chemin de la vie», souligne Régis Malenfant de la Fondation jeunesse de la Côte-Sud.

À noter que le prix Jean Foster de la Fondation jeunesse de la Côte-Sud a été remis à Guy Paquin du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-L’Avenir en 2015 et à Réal Rioux de l’école secondaire de Rivière-du-Loup en 2014. Le prix est nommé en l’honneur de l’initiateur de la fondation.