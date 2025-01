Coups de cœur 2024 : des gens passionnés

Un commentaire d'Alyson Théberge

L’année écoulée aura été marquée, pour ma part, de belles rencontres avec des gens animés par une passion. Celle, qui accapare la majeure partie de leurs temps libres, et pour laquelle ils ne comptent plus les heures passées, ni parfois même, l’argent investi. Laissez-moi vous présenter, à nouveau, quelques-uns de mes coups de cœur 2024.

ÉRIC GAGNON

Depuis plus d’une dizaine d’année déjà, Éric Gagnon travaille d’arrache-pied afin de remettre en condition de vieilles motos, plus particulièrement celles des années 70 et 80. «Je ne suis vraiment pas un mécanicien, mais à force de m’intéresser [aux motos], j’ai fini par [apprendre]», avait-il précisé humblement, lors d’une entrevue en mars.

Sa marque de prédilection? Harley-Davidson. «J’aime beaucoup l’histoire de la moto, c’est ça qui me fait tripper le plus», avait-il mentionné. La production de motos, les ventes selon les pays, les différents modèles et leurs caractéristiques, leurs points forts et faibles, puis leur évolution à travers les années sont tous des éléments qui l’animent.

Lorsqu’il fait l’achat d’une moto, son but n’est pas de la transformer, mais de la réparer, tout en respectant son passé. Éric Gagnon arrive à en dénicher les pièces d’origine, de même que diverses trouvailles chez les antiquaires, les particuliers et dans les granges.

La mode, une autre de ses passions, a toujours occupé une place spéciale dans sa vie. Éric Gagnon compte plus de 30 ans d’expérience dans le monde du skateboard et du snowboard. Il est notamment connu dans la région pour avoir été pendant plus de 20 ans à la tête de la boutique Le Roi de Rivière-du-Loup, où j’ai eu la chance de le côtoyer pendant quelques années. En 2011, il a fondé, avec son ami Raphaël Labrie Dion, la marque de vêtements Les Loups Moto Company.

Cette rencontre qui, au départ, s’articulait autour de la série «Bécanes de rêve» dans laquelle il est l’un des protagonistes, m’a permis de découvrir un vrai passionné de moto et d’histoire.

AURÉLIE GOSSELIN

En mai dernier, Aurélie Gosselin m’a accueillie chez elle pour discuter d’une initiative visant à mettre un baume sur le cœur des familles qui pleurent la perte d’un enfant. Voilà un moment qu’elle souhaitait s’impliquer dans une cause. «Je ne savais pas trop comment, de quelle façon je voulais contribuer», avait-elle raconté.

À la naissance de son garçon, de petites complications ont fait en sorte qu’il a dû être transféré au CHUL pendant un certain temps. Une situation qui a créée beaucoup de stress et d’inquiétudes pour les nouveaux parents, qui ont finalement pu retourner à la maison avec un bébé en santé. Malheureusement, ce scénario n’est pas le même pour bon nombre de familles. «Là-bas, j’ai côtoyé des familles qui vivaient la perte périnatale […] Ça m’a chamboulé», avait-elle exprimé.

Cette situation a été l’événement déclencheur; Aurélie Gosselin avait enfin trouvé sa cause. Le deuil périnatal est une réalité importante, peu connue et sur laquelle on fait trop souvent silence.

L’artisane et propriétaire de l’entreprise locale Lili crayon s’était déjà amusée à créer quelques modèles de peluches avec les premiers pyjamas de son bébé. «Je voulais me créer un souvenir.» C’est ainsi qu’elle a décidé de lancer «Les petits compagnons», des animaux en peluche personnalisables, tous confectionnés à la main, de A à Z.

Dans le but de soutenir cette cause qui lui tient à cœur, le deuil périnatal, Aurélie Gosselin a eu l’idée de revoir les dimensions de son premier modèle, l’ourson en peluche. Elle lui a apporté des modifications afin qu’il puisse entrer parfaitement dans les petites boîtes souvenirs destinées aux familles endeuillées, offertes dans plusieurs hôpitaux au Québec.

MYLÈNE RIOUX

La course automobile a toujours été une affaire de famille pour Mylène Rioux, qui baigne depuis toute petite dans cet univers. «Mon parrain avait une équipe de course quand j’étais jeune. J’ai grandi là-dedans», avait-elle raconté. À ce moment de l’entrevue, je me suis tout de suite reconnue, ayant moi-même grandi avec un père passionné de vieilles voitures et de vitesse.

Aujourd'hui, Mylène Rioux transmet la même passion, qu'elle partage avec son conjoint Éric April, à ses enfants. «On essaie de leur partager la passion et leur montrer que si tu as des rêves dans la vie, que tu travailles pour et que tu y crois, il y a des bonnes chances que ça arrive. J’essaie de leur montrer la persévérance, de ne pas abandonner.»

À la fin du mois de juillet, au volant de son Acura Integra 1998, la pilote de Saint-Antonin a franchi le quart de mile en seulement 8,78 secondes, atteignant une vitesse de plus de 165 mph, soit 265 km/h. «C’est vraiment un rêve qui s’est accompli», avait-elle exprimé avec fierté.

Elle a non seulement débuté sa saison en force en établissant un nouveau record personnel, mais elle s’est également mérité le titre de la femme la plus rapide de sa classe, la «Sport Front-Wheel-Drive» (SFWD), au Canada. Un autre bel accomplissement.

Mylène Rioux et son conjoint ont investi beaucoup de temps et d'argent sur ce bolide de performance, plus particulièrement dans les deux dernières années. Il s'agissait donc d'une belle récompense pour le couple de passionnés, qui ont aussi dû faire de nombreux sacrifices pour parvenir à un tel résultat.