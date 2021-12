Rétrospective 2021, janvier (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Violette, le premier bébé de l'année au CHRGP

La petite Violette Boucher-Deschênes, fille de Kéryan Boucher et de Jason Deschênes de Rivière-du-Loup, est le premier bébé de l’année 2021 au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Elle est née le 1er janvier à 1 h 06. À sa naissance, Violette pesait 2900 grammes (6 livres et 7 onces). L’enfant et la mère se portent très bien.

Michel Lagacé prévoit la vente de gaz compressé à l’été 2021

Michel Lagacé, président de la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER) et préfet de la MRC, était confiant à l’aube de l’année 2021. Il prévoyait que l’usine de biométhanisation pourrait produire et vendre du gaz compressé à la fin de l’été 2021. C'est maintenant du gaz liquéfié et selon toute vraisemblance, il faudra attendre 2023 avant d’en amorcer la production.

Un couvre-feu est instauré

Comment oublié l'imposition d'un couvre-feu en janvier dernier et le resserrement des mesures sanitaires. C'est le samedi 6 janvier qu'il est entré en vigueur au Québec et il devait se terminer le 8 février. Rappelons qu'il était interdit de se trouver à l’extérieur de sa résidence ou de son terrain entre 20h et 5h du matin. Des exceptions seront toutefois permises pour les travailleurs essentiels, par exemple, dans le domaine de la santé et du transport de marchandises et pour les urgences.

La vice-première ministre, Geneviève Guilbault. - Photo: CPAC

Regroupement des services incendie de quatre municipalités des Basques

Après plus de sept ans et deux tentatives infructueuses d'un projet de regroupement stratégique des forces incendie de la MRC des Basques, quatre municipalités ont finalement choisi d'aller de l'avant en janvier dernier. Saint-Simon, Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Éloi ont regroupé leurs services incendie. L'entente n'a pas fait long feu, Trois-Pistoles y mettant un terme en octobre dernier.

La température plus chaude retarde la pêche blanche à L’Isle-Verte

La Corporation de développement économique et touristique (CDET) de L’Isle-Verte a mis en place un projet de location de deux cabanes de pêche blanche à l’embouchure de la Rivière-Verte. Malheureusement, la température plus chaude qu’habituellement en cette période de l’année a retardé la saison.

Changement de cap et création au Rainbow Submarine

Avant la pandémie, le Rainbow Submarine attirait régulièrement des mélomanes en quête de nouvelles découvertes lors de spectacles de salon à Rivière-du-Loup. La crise sanitaire a mis un frein à cette initiative, mais Mathieu Boucher, Bastien Banville et Maxime Varenne n’ont pas baissé les bras, malgré ce contexte particulièrement difficile pour le secteur des arts et spectacles. L’appartement nommé Rainbow Submarine a ainsi pris un nouveau virage et s’est transformé en studio d’enregistrement

Premier Tech devient copropriétaire de l’une des meilleures formations cyclistes au monde

En janvier dernier, Premier Tech a franchi une étape de plus dans son programme de commandite sportive en cyclisme professionnel du niveau World Tour. Après avoir annoncé en novembre dernier l’association de son nom à l’une des meilleures formations cyclistes du UCI World Tour, l’équipe Astana – Premier Tech, l’entreprise est devenue copropriétaire de l’équipe, en parts égales avec le Kazakhstan. Une entente qui encore là, aura été de courte durée puisqu'elle y a mis fin en septembre.

Sylvain Lamarre est le nouveau directeur du Service incendie de Trois-Pistoles

C'est en janvier que les Pistolois ont pu connaitre l’identité de celui qui allait succéder à Pascal Rousseau à titre de directeur du Service incendie de Trois-Pistoles. Il s'agit de Sylvain Lamarre. Ce dernier est entré en poste en février. M. Lamarre était jusqu'à son embauche directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Denis-de-Brompton. Il a aussi été le directeur du Service Incendie secteur est de Mékinac (SISEM).

La persévérance de Philippe Blier

La pandémie a eu de nombreux impacts sur les athlètes et le dynamophile Philippe Blier n'y a pas fait exception. Il est revenu sur ses objectifs et son quotidien dans une entrevue accordée en janvier dernier. S’il avoue avoir vécu des moments difficiles, il regarde maintenant, convaincu qu’il finira par atteindre ses buts.

- Photo: Rebecca Garand

