Le service incendie de Trois-Pistoles ne desservira plus Saint-Éloi et Saint-Simon

La fusion entre les services de sécurité incendie de Trois-Pistoles, de Saint-Éloi et de Saint-Simon-de-Rimouski n’aura pas fait long feu. Après moins d’un an de collaboration, la Ville de Trois-Pistoles a considéré que les deux municipalités ne respectaient pas les normes de sécurité pour offrir un service adéquat à la population et s’est ainsi retiré de l’entente.

Jean-Pierre Rioux, maire sortant de Trois-Pistoles, n’a pas hésité à souligner que Saint-Éloi et Saint-Simon avaient des services de sécurité incendie désuets. «Depuis l’incendie à l’Isle Verte, les municipalités ne sont pas organisées adéquatement pour aller dans des incendies majeurs. Tant que ça n’arrive pas chez nous, on croit qu’on est protégé, ou on a l’impression qu’on est protégé», a déclaré M. Rioux, qui, du même souffle, en a profité pour souligner que Trois-Pistoles a investi pour éviter de se retrouver dans cette situation.

Les deux autres municipalités ciblées par cette annonce, qui n’ont pas répondu aux attentes dans cet accord, seront ainsi laissées à elles-mêmes à partir du 1er janvier 2022. Rappelons que, l’an dernier, elles avaient décidé de fusionner leurs services pour desservir un plus grand territoire. Les pompiers déjà en place à Saint-Éloi et Saint-Simon avaient d’ailleurs été embauchés par la Ville de Trois-Pistoles. Dans le cas d’une poursuite contre la municipalité de Saint-Éloi lors d’un incendie, par exemple, la Ville de Trois-Pistoles aurait été tenue responsable en raison de l’entente prise il y a moins d’un an.

Dès le début, les trois parties étaient d’avis que si l’une d’elles ne respectait pas les normes de sécurité, Trois-Pistoles pouvait se désister à tout moment. «On a réussi à faire un protocole d’entente sur une base d’un an pour voir si notre mariage allait tenir le coup. Mais dans le mariage qu’on se donnait, le mari doit apporter une dot à la mariée [la Ville], lui aussi», a dépeint M. Rioux.

Selon ce dernier, les deux municipalités ne sont pas parvenues à remplir leurs engagements dès les premiers six mois, dont fournir un certain nombre de pompiers pour prêter main forte un peu partout sur le territoire.

PALLIER AUX RISQUES

À tous les trois ou quatre ans, le gouvernement du Québec exige aux municipalités de la province de remplir un «schéma de couverture de risques en incendie», qui évalue l'ensemble des mesures prises par une municipalité pour assurer la sécurité incendie sur son territoire. Pour les élus municipaux, il sert surtout d'outil de gestion des risques d'incendie et de prise de décision. «Les deux tiers des municipalités de la MRC des Basques n’étaient pas en ordre», a dévoilé M. Rioux.

Depuis les 15 dernières années, la Caserne 51 de Trois-Pistoles a investi près de 5 M$ afin d’offrir un service adéquat à ses citoyens. «Nous, on a investi pour satisfaire tous les points du schéma mais, les petites municipalités, elles, ne peuvent pas avoir des camions qui valent trois quarts d’un million pour un village où il y a 200 personnes. Et il y a des municipalités où, encore, le clocher est plus fort que le camion d’incendie», a laissé savoir le maire sortant.

«De tous les services municipaux que les milieux ont à offrir à leurs citoyens, celui des services d’incendie, pour la plupart des petits milieux, font partie des enfants pauvres de notre société», a-t-il conclu. Bien qu’il soit dans ses dernières semaines à titre de maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux conseille fortement aux maires de toutes les municipalités de consacrer une bonne partie de leur budget au service de sécurité incendie.