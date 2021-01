La température plus chaude retarde la pêche blanche à L’Isle-Verte

La Corporation de développement économique et touristique (CDET) de L’Isle-Verte a mis en place un projet de location de deux cabanes de pêche blanche à l’embouchure de la Rivière-Verte. Malheureusement, la température plus chaude qu’habituellement en cette période de l’année retarde la saison.

Gérald Dionne, agent de développement rural, a mentionné à Info Dimanche que l’épaisseur de la glace le 4 janvier, mesurée à deux pouces, était jugée insuffisante pour l’installation des cabanes de pêche.

«On attend le froid, on veut installer les cabanes pour quelques semaines», a-t-il ajouté. La période initialement prévue allait du 18 décembre au 21 février. Le site web www.pecheisleverte.com est toujours en fonction pour les réservations.

Les deux cabanes pouvant accueillir six personnes chacune sont chauffées et le matériel de pêche est fourni. La CDET a d’ailleurs embauché une ressource à temps partiel pour la supervision des cabanes durant la période de pêche sur glace. Pour les personnes qui avaient réservé et qui ont dû annuler, elles ont été remboursées.

Les responsables du projet ont agi avec prudence en n’installant pas les cabanes de la Corporation sur la glace en décembre. Les importantes précipitations de pluie à Noël, qui ont fait fondre pratiquement toute la neige au sol, ont d’ailleurs joué un tour à certains pêcheurs qui avaient mis en place leur cabane sur la banquise ; elles ont été prises dans la glace ou ont calé dans l’eau simplement.

Bon an mal an, ce sont plus de 80 cabanes à pêche qui prennent place sur la glace afin de permettre aux pêcheurs, des plus expérimentés aux plus novices, de pêcher l’éperlan arc-en-ciel qui fourmille sous la couche de glace. Tous ces pêcheurs espèrent sûrement que le froid hivernal puisse faire augmenter rapidement l’épaisseur de la couche de glace.

Cette offre structurée de location de cabanes à pêche pour la clientèle locale, régionale et touristique est une première pour la CDET de L’Isle-Verte. En plus d’encourager la pratique de la pêche d’hiver, la CDET souhaite augmenter les retombées économiques dans la communauté notamment avec la présence de touristes. Ce projet de location de cabanes de pêche permettra aussi l’initiation des enfants de niveau primaire et d’une nouvelle clientèle à la pêche blanche.