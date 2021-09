Premier Tech se retire de son partenariat avec Astana – Premier Tech

L’entreprise Premier Tech a annoncé, le 5 aout dernier, qu’elle cessera à la fin de la saison 2021 sa collaboration avec Astana – Premier Tech. Elle se retire ainsi de ses fonctions de co-propriétaire et de co-commanditaire en titre de l’équipe cycliste.

«Au cours des cinq dernières années, la contribution significative de Premier Tech à l’équipe a favorisé la création d’une belle synergie. Il est cependant devenu évident au fil des discussions récentes que la vision de Premier Tech et du Kazakhstan concernant le développement et le futur de l’équipe ne concordait pas et qu’il serait impossible de parvenir à un accord», explique l’entreprise dans un communiqué de presse.

«À la lumière de ce constat, Premier Tech a conclu qu’elle ne pouvait pas demeurer dans l’équation. Il est néanmoins indéniable que le lien de Premier Tech avec le monde du cyclisme demeure très fort.»

Selon le média Cyclingnews, le retrait de Premier Tech serait attribuable à une mésentente au sujet du statut d’Alexandre Vinokourov, fondateur et directeur de la formation Astana. Cette information n’a toutefois pas été confirmée par l’entreprise dont le siège social est établi à Rivière-du-Loup.

L’entreprise souligne qu’elle annoncera bientôt la prochaine étape de son implication sur la scène du World Tour.

Soulignons par ailleurs que le cycliste québécois Hugo Houle ne portera plus les couleurs de l’équipe Astana la saison prochaine. Il a souligné à La Presse qu’il souhaitait continuer son association avec Premier Tech.