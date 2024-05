Accusé du meurtre d’un septuagénaire et d’outrage à un cadavre au cours du mois de septembre 2023 à Cacouna, Steve Chassé devra se soumettre à une évaluation psychiatrique à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal au cours des prochaines semaines.

Cette demande a été adressée conjointement par l’avocat de la défense, Me Félix-Antoine Doyon et par la procureure de la Couronne, Me Annie Landreville. Cette démarche vise à déterminer la responsabilité criminelle de l’accusé au moment de la perpétration de l’infraction qui lui est reprochée. Le 30 mai, le Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup a transmis une lettre s’adressant au tribunal qui expliquait que son équipe n’a pas l’expertise requise pour se prononcer dans le dossier de Steve Chassé.

Le prochain passage en cour de l’accusé est prévu le 8 juillet, pour le retour de son évaluation psychiatrique. L’avocat de la défense, Me Félix-Antoine Doyon, a déjà déclaré son intention de demander un procès devant juge et jury. Une enquête préliminaire d’une durée de cinq jours devra être menée. Cette étape sert à démontrer les éléments essentiels de chacun des chefs d’accusation auxquels un prévenu fait face. D’après la procureure de la Couronne, Me Annie Landreville, la preuve à déposer dans ce dossier est volumineuse

Steve Chassé a renoncé à la tenue de son enquête sur remise en liberté et il demeurera donc détenu jusqu’à la fin des procédures judiciaires. Selon le Code criminel canadien, le meurtre au premier degré est commis avec préméditation et des propos délibérés. Cette accusation est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

RAPPEL DES FAITS

Le quadragénaire de Cacouna fait face à de nombreuses accusations qui ont découlé d’une intervention policière les 11 et 12 octobre à Cacouna. Les policiers de la Sûreté du Québec s’étaient présentés à la Place Saint-Georges de Cacouna afin de procéder à l’arrestation du suspect relativement à des propos menaçants qu’il aurait tenus sur les réseaux sociaux.

L’arrestation de l’accusé, barricadé dans son logement, par le groupe tactique d’intervention de la SQ en soirée le 12 octobre a permis de mettre en lumière un homicide dont Pierre Belisle a été victime. D'après les informations de l’acte d’accusation, le meurtre du septuagénaire aurait été commis vers le 26 septembre, un peu plus de deux semaines avant l’arrestation du suspect.

Le décès du septuagénaire a été confirmé le 19 octobre. Les enquêteurs de la SQ ont retrouvé des restes humains au Lieu d’enfouissement technique de Cacouna, confirmant ainsi la thèse du meurtre pour expliquer la disparition de la victime.

Steve Chassé fait aussi face à des accusations de tentative de meurtre à l’endroit de deux policiers, de déchargement d’une arme à feu avec insouciance, de port d’une arme dans un dessein dangereux et d’incitation à la haine envers un groupe identifiable en public.

Chaque inculpé bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’il n’est pas déclaré coupable à la suite d’un procès, un principe fondamental du système de justice canadien. Le ministère public doit établir sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, à l’aide de la preuve.

