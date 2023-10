La SQ confirme avoir retrouvé des «éléments» liés à Pierre Bélisle au LET

Mardi, la Sûreté du Québec a confirmé une avancée majeure dans son enquête quant à la disparition du septuagénaire Pierre Bélisle, résident de Place Saint-Georges à Cacouna. Le corps policier confirme avoir retrouvé des éléments en lien avec l’homme de 74 ans qui manque à l’appel depuis la fin septembre, mais refuse de parler de restes humains.



La disparition de la victime présumée semble liée à Steve Chassé, cet homme en crise qui a tenu en haleine les policiers pendant plus de 24 heures du 11 au 12 octobre, forçant même le déploiement d’effectifs du groupe tactique d’intervention. Dans des vidéos mises en ligne, Chassé a répété à plusieurs reprises avoir tué Pierre Bélisle.



«À la suite des évènements du 11 octobre dernier, nous avons accentué nos recherches dans le secteur [du Lieu d'enfouissement technique] de Cacouna. Ces recherches ont permis de recueillir des éléments qui [nous] permettent de statuer que Pierre Bélisle aurait été victime d'un homicide», précise le relationniste de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies.



Ce dernier ajoute que les «items recueillis» font l'objet d'une expertise afin de déterminer l'identité officielle de la victime. «Le processus d'identification quant au lien possible de ces éléments avec M. Bélisle s'avère un travail complexe et nous travaillons d'ailleurs en étroite collaboration avec le bureau du coroner et le Laboratoire de science judiciaire de médecine légale», ajoute l'agent Deshaies.



Le travail d'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit. Lorsque l'ensemble des expertises sera colligé, le dossier sera ensuite soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales.