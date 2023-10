Dossier de Cacouna : la SQ à la recherche d’un homme de 74 ans 

Un homme de 74 ans, Pierre Bélisle, pourrait avoir été victime d’un acte criminel à Cacouna. C’est ce que l’enquête amorcée par la Sûreté du Québec dans le dossier de Steve Chassé, cet individu qui s’est barricadé chez lui plus de 24 h dans les derniers jours, tend à démontrer. Le septuagénaire manque à l’appel depuis plusieurs jours.

Dans la journée de vendredi, la SQ tentait de valider certaines informations selon lesquelles une personne était portée disparue. Jusqu’à maintenant, «ces informations ont été corroborées», a confirmé la Sûreté du Québec ce samedi 14 octobre en après-midi.

L'expertise de la scène, recueillie par le Service de l’identité judiciaire, incite même les enquêteurs à croire que l'homme pourrait avoir été victime d'un acte criminel, a-t-on ajouté. La nature des découvertes n'a pas été précisée.

Pour le moment, les policiers ne confirment pas non plus que le disparu est un résident de la Place Saint-Georges.

Hier, la Sûreté du Québec avait multiplié les démarches afin de valider les informations reçues au sujet d'une possible disparition. Des recherches ont même été effectuées au Lieu d'enfouissement technique (LET), situé entre Cacouna et L'Isle-Verte, durant plusieurs heures.

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne assure aujourd'hui qu'il poursuit son enquête dans ce dossier. Les policiers, toujours présents à Cacouna, continuent leurs recherches dans le but de retrouver cette personne. Un camion du service criminalistique de la SQ est sur place.

«Nos ressources sont donc toujours déployées dans le secteur dans le but de faire progresser cette enquête et de localiser l’individu manquant à l’appel», a-t-on signifié.

COMPARUTION

L'homme qui a tenu les policiers en haleine du 11 au 12 octobre se nomme Steve Chassé. Le quarantenaire, qui n’a aucun antécédent judiciaire, a comparu au palais de justice de Rivière-du-Loup, hier en fin d'après-midi. Il fait face à trois accusations : avoir déchargé une arme à feu, port d’une arme dans un dessein dangereux et incitation à la haine. Pour cette dernière accusation, les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre le 26 septembre et le 4 octobre.

Steve Chassé demeurera détenu en attendant son prochain passage en cour le 30 octobre. De nouveaux chefs d’accusation pourraient alors être portés contre lui par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Collaboration : Andréanne Lebel

D'autres détails suivront...