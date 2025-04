Bernard Généreux appuie le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup

Les élus louperivois, menés par le maire Mario Bastille, ont interpellé lundi soir les candidats à l’élection fédérale dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata afin qu’ils se positionnent sur le déménagement du service de la traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon. Dès la semaine dernière, le candidat libéral Rémi Massé avait clairement exprimé son appui au maintien du service dans la ville-centre. Cette fois, c’est le député sortant et candidat conservateur Bernard Généreux qui réitère son soutien ferme à Rivière-du-Loup.

«Depuis plus de deux ans, je suis sans équivoque sur ce dossier. J’ai dit à plusieurs reprises que déménager la traverse serait une erreur. Il existe des solutions simples, concrètes et bien moins coûteuses que la relocalisation», affirme Bernard Généreux. Son appui, soutient-il, à la Ville de Rivière-du-Loup, à la Chambre de commerce et aux acteurs économiques régionaux est «total».

M. Généreux rappelle que la traverse fait partie intégrante non seulement de l’histoire, mais aussi de l’identité et du quotidien de la région. «Elle est ancrée dans le paysage collectif de la région et joue un rôle clé dans la mobilité, le tourisme et l’économie locale ; elle doit rester accessible et bien desservie.»

À propos du port de Gros-Cacouna, Bernard Généreux reconnaît son potentiel économique important. Il précise toutefois que le site doit être développé selon sa vocation initiale, soit un port à usage commercial et industriel. «Je m’engage à faire progresser ce dossier en collaborant activement avec le ministère des Pêches et des Océans, afin que le port devienne un véritable moteur de développement pour la région», ajoute-t-il.

Rappelons qu'en mars 2020, Ottawa a cédé le port de mer de Gros-Cacouna à Québec, après trois ans de négociations. Sa gestion a été confiée à la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

En décembre 2024, malgré l’opposition des élus louperivois, des acteurs socioéconomiques et de plus de 8 000 signataires en faveur de son maintien à Rivière-du-Loup, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, annonçait le déménagement de la traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon à Cacouna. La ministre soutient que le transfert nécessiterait des investissements de 170,5 M$, contre 665 M$ pour un maintien du service à son emplacement actuel.