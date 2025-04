Rémi Massé dénonce la condescendance de la ministre Guilbault

Rémi Massé, candidat du Parti libéral du Canada dans la circonscription Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata s'est indigné par communiqué aux propos de la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault qui a commenté le dossier du déménagement de la traverse de Rivière-du-Loup vers Cacouna d'ici 2028 en soutenant que «quelques personnes continuent de s’objecter».

Le libéral juge ces propos inacceptables, et bien qu'il s'agisse d'un dossier provincial, il s'engage à préserver la traverse historique de Rivière-du-Loup.

Pour Rémi Massé, cette déclaration démontre à quel point la ministre est «complètement déconnectée» de la réalité et des préoccupations de la population locale. «C’est un pied de nez aux acteurs socioéconomiques et aux élus régionaux. La traverse de Rivière-du-Loup n’est pas seulement un service de transport; elle est un lien patrimonial qui unit nos communautés depuis plus d’un siècle. Ce changement met en péril l’identité maritime de notre région et les retombées économiques qu’elle génère», a déclaré le candidat du PLC.

UN RÔLE CRUCIAL

M. Massé soutient que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle actif pour assurer la pérennité de cette infrastructure essentielle. «Le gouvernement du Canada a une responsabilité dans la préservation de ce lien historique. Je m’engage à mettre toute mon énergie, mes connaissances et mon expérience au service des citoyens pour maintenir le service à Rivière-du-Loup et soutenir le développement du port de Gros-Cacouna, deux objectifs qu’il juge indissociables», a-t-il affirmé par voie de communiqué.