L’orchestre de l’ÉMAC dévoile une tout autre dimension de l’univers de Kourage

Une vingtaine de musiciens de l’Orchestre de chambre du littoral de l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup sont dans les derniers préparatifs de leur grand concert «Kourage symphonique» qui sera présenté le 4 mai au Centre culturel Berger dès 15 h. En répétition, le 14 avril en soirée, ils ont interprété certaines chansons du répertoire qui permet de découvrir une tout autre dimension à l’univers du Louperivois Benoit Ouellet.

Le chanteur, Kourage de son nom d’artiste, a fait l’annonce du concert le 1er avril. Plusieurs ont donc pensé à un poisson d’avril. Or, avec la mise en vente des billets dès le lendemain, la chose est devenue plus concrète. C’est dans cette optique que l’interprète voulait lancer cette collaboration.

«Ça a été complètement une surprise pour moi quand j’ai reçu ce projet-là et que j’ai su qu’une gang de musiciens voulait jouer mes "tounes" tous les lundis pendant plusieurs mois», explique-t-il.

Le projet a débuté à l’automne 2024, avant même que Benoit Ouellet ne remporte le concours Ma première Place des Arts. Une coïncidence qui donnera une belle visibilité autant au chanteur louperivois, qu’à l’ÉMAC.

«J’ai l’impression que pour avoir ce genre d’opportunités-là, dans les grands centres, il faut être Michel Rivard, être méga connu. Ici, je lance un album et tout d’un coup un orchestre veut faire mes "tounes", les arranger. Je n’ai pas une notoriété nationale incroyable non plus. C’est vraiment un grand avantage d’être en région, d’avoir une communauté de proximité et de [connaitre] des gens», reconnait l’auteur-compositeur-interprète.

Et les arrangements créés par Antoine Létourneau-Berger et William Guay pour 9 des 10 chansons du premier album de Kourage lancé en 2024 «Posthume» leur donnent «de l’expansion», une nouvelle couleur. «La première fois que j’ai entendu, par exemple, "Le temps, la lumière", ça été comme une révélation, c’est incroyable. Cette "toune"-là, arrangée, elle prend une autre dimension complètement», soutient-il.

Selon la cheffe d’orchestre de l’Orchestre de chambre du littoral, Carey Brady, la collaboration avec Kourage donne l’opportunité aux musiciens d’essayer quelque chose de différent, hors de leur style habituel et de leur zone de confort. «Ça nous permet d’explorer d’autres couleurs, textures, styles», énumère-t-elle.

Accueillir un artiste invité, dont la carrière est en train de prendre son envol, apporte une belle expérience à l’orchestre, croit le directeur général de l’ÉMAC, François Lévesque. «C’est motivant, aussi, pour les musiciens», indique-t-il.

L’album intégral de Kourage en version orchestrale sera présenté en deuxième partie du spectacle. En première partie, les musiciens de l’ÉMAC joueront la «Simple Symphony» de Benjamin Britten ainsi que la composition «Les souvenirs détricotés» de Florent Legault, professeur à l’école de musique et membre de l’orchestre.