Benoit Ouellet remporte le concours Ma première Place des Arts

Kourage (Benoit Ouellet) de Rivière-du-Loup a été couronné l’artiste gagnant de la 31e finale du concours Ma première Place des Arts, qui se déroulait le 23 janvier à Montréal. C’est la tape dans le dos qu’il lui fallait pour continuer à mettre de l’énergie dans sa carrière musicale.

«Je fermais la soirée avec mes chansons. Je me suis vraiment amusé, le public était en feu. Il y avait plein de gens de Rivière-du-Loup dans la salle, c’était vraiment le fun», témoigne Benoit Ouellet. Sa famille et ses amis ont fait la route afin de l’encourager pour la finale qui avait lieu à la Cinquième salle de la Place des Arts.

«Gagner tout en assumant venir de Rivière-du-Loup et y habiter, ça ajoute une petite fierté à mon parcours», souligne l’artiste. Ce concours a débuté en octobre 2024. Benoit Ouellet a franchi les étapes une à une, en plus de bénéficier de plusieurs formations et de mentorat lors de son parcours.

«Tous ces déplacements et ces efforts en ont valu la peine. Je suis content d’y avoir participé. Ça demande beaucoup de temps, avec un horaire chargé, les enfants. C’est une belle récompense que j’ai eue hier», ajoute Benoit Ouellet.

Il a interprété ses chansons «Quand est ce que tu reviens», «Le temps la lumière», «Écoute-moi» et «Rodrigo». Lors de cette dernière, il a invité le public à chanter et à crier avec lui.

Posthume de Kourage

«L’énergie était survolée, la salle était comble. Je savais que la formule fonctionnait pour l’avoir testée cet été dans la région, où les gens me connaissent un peu. Je n’étais pas trop inquiet de la réponse du public. Dans ce contexte-là à Montréal, c’est fou. Ça peut fonctionner aussi un peu partout au Québec, et auprès de jurys qui font partie de l’industrie. C’est une belle reconnaissance.»

Lors de la finale, un prix Distinction de 5 000 $ a été remis au lauréat par la Caisse Desjardins de la culture. Kourage a aussi remporté le prix Étoiles Stingray, qui est une bourse de 3 000 $. Les autres prix attribués au lauréat comprennent entre autres des prestations aux Francos de Montréal à l’été 2025, un spectacle dans la programmation estivale des Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles cet été, ainsi qu’un spectacle lors du Festival international de la chanson de Granby. Les autres artistes qui se sont qualifiés pour la finale de Ma première Place des Arts étaient : Myriam Arseneau, Jean L’Océan et Julie Anne Miquelon.

Benoit Ouellet se servira des prix en argent pour enregistrer de nouvelles chansons, dont certaines sont déjà en chantier. «Mon idée est faite sur ce que j’aimerais que ce projet soit, comment je veux que ça sonne», indique-t-il.

Kourage veut prouver qu’il est possible de se démarquer dans l’industrie de la musique, tout en restant bien ancré à Rivière-du-Loup.

