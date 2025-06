Le 3e Musique Fest fait vibrer Rivière-du-Loup

Le coup d’envoi du 3e Musique Fest a été donné avec énergie le 12 juin, avec les performances des artistes David Pineau, Souldia et Les Trois Accords, qui sont montés tour à tour sur la scène installée devant le Centre Premier Tech.

Malgré la chaleur qui n’était pas au rendez-vous, la foule s’est déplacée en grand nombre pour assister à ces spectacles à l’ambiance survoltée. La soirée a commencé avec l’auteur-compositeur-interprète, David Pineau, qui s’est déplacé à travers la foule pour interpréter ses chansons. Il a réchauffé l’ambiance pour l’arrivée du rappeur Souldia. Ce dernier, proche de son public, n’a pas hésité à se déplacer pour aller à sa rencontre.

«C’est un bon coup d’envoi, les gens ont hâte au Musique Fest, d’année en année, et on le sent. David Pineau est un gars hyper coloré, il a donné un solide show. Souldia est vraiment généreux, il a été fidèle à ses habitudes, il a le cœur à la bonne place. Nous sommes chanceux de l’avoir eu, il repartait à Montréal pour les Francos», explique l’organisateur du Musique Fest, Steeve Drapeau.

Les Trois Accords ont conclu cette soirée musicale avec énergie, sous les voix de la foule. Ils ont interprété les succès de leur grand répertoire, dont les classiques «Hawaïenne», «Saskatchewan», «Elle s’appelait Serge» et la plus récente, «Vol à l’étalage».

«Avec cette première journée, on ne peut pas être déçus comme organisateurs», a souligné Steeve Drapeau. Ce soir, la tête d’affiche Salebarbes, un groupe de musique particulièrement festif, se produira sur la scène. Il sera précédé par les artistes Preston Pablo et Laurence St-Martin, que le Musique Fest invite le public à découvrir.

De nombreuses autres prestations auront lieu au cours de la fin de semaine, dont celle, très attendue, du groupe de rock américain Smash Mouth, la tête d’affiche du festival de musique. Il sera précédé de Marie-Mai et de Valaire.

Tous les détails concernant la programmation sont disponibles au www.musiquefest.com.