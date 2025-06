Inauguration de la murale réalisée sur le traversier l’Héritage 1

La Maison du notaire, en partenariat avec la Compagnie de navigation des Basques et la Maison des jeunes de Trois-Pistoles, invite le public à l’inauguration d’une toute nouvelle murale réalisée à bord du traversier l’Héritage 1 par l’artiste Maxilie Martel-Racicot,aussi connue sous le nom de Monosourcil.

L’événement aura lieu le vendredi 13 juin dès 19 h, directement à bord du traversier. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Créée sur mesure pour le bateau, l’œuvre est la réalisation d’un travail collaboratif entre l’artiste et un groupe de la Maison des jeunes. Dans les dernières semaines, ceux-ci ont participé à un exercice de réflexion collective animé par Monosourcil, durant lequel ils ont été invités à partager ce qui, à leurs yeux, représente leur communauté. Ces idées ont ensuite servi de point de départ à l’élaboration de la murale. En plus de contribuer à la conception de l’œuvre, les jeunes ont également pu s’initier à l’art du graffiti lors d’ateliers pratiques, également dirigés par l’artiste.

Le fruit de ces ateliers sera dévoilé au public dans les prochaines semaines. Ce projet s’inscrit dans une volonté commune des organismes partenaires de valoriser la créativité des jeunes et de leur offrir un espace d’expression ancré dans leur milieu. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.