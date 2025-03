Maude Cyr-Deschênes obtient un premier rôle central dans une comédie musicale

Voir la galerie de photos

La gagnante de La Voix 2024, Maude Cyr-Deschênes, se glissera dans la peau de l’héroïne acadienne Évangéline en 2026. Elle obtient ainsi son premier rôle central dans une comédienne musicale d’envergure. Une belle façon pour la Néo-Brunswickoise bien connue au Témiscouata de poursuivre sa carrière à la suite de sa victoire à la populaire émission de chant.

«C’est vraiment un gros rôle. C’est une espèce d’aboutissement d’un chapitre de ma carrière, et en même temps le début d’un autre. Ça va m’apporter une grande expérience», confie la chanteuse et comédienne.

La jeune femme de 25 ans ne se trouve pas en terrain inconnu, elle qui a participé pendant de nombreuses années au spectacle de l’Acadie des terres et forêts réalisé par ses parents dans son coin de pays et au Témiscouata.

«Évangéline s’est tellement un personnage que quand on grandit en Acadie on en entend toujours parler. C’est vraiment comme une icône au Nouveau-Brunswick», souligne l’artiste. Elle est donc vraiment honorée de pouvoir interpréter ce personnage qui représente ses racines. «De pouvoir partager cette histoire-là, ma culture avec un public qui est peut-être moins au courant […] ça représente beaucoup pour moi», soutient-elle.

Basée sur le poème «Évangéline» de Henry W. Longfellow, la comédie musicale évoquera l’histoire d’amour d’Évangéline et Gabriel séparés durant la déportation des Acadiens en 1755 par les Anglais. «Toute l’histoire tourne autour de la quête des deux amants pour se retrouver», résume Maude Cyr-Deschênes.

La chanteuse mentionne d’ailleurs avoir plusieurs points communs avec la protagoniste qu’elle incarnera. En plus d’être une jeune acadienne, Maude Cyr-Deschênes partage son côté combattant, qui ne craint pas d’affronter les autres et qui a une grande force intérieure.

L’amoureuse qu’elle jouera est donc un peu différente des Évangéline plus douces et sentimentales qu’elle a connu dans diverses versions de l’histoire. «Là on est plus avec une Évangéline semblable à une Jeanne D’Arc, si on peut dire», image l’artiste. Elle se retrouve donc dans ses côtés affirmatifs et frondeurs.

Maude Cyr-Deschênes est heureuse de partager ce projet majeur sur lequel elle travaillera durant les prochains mois. Elle a auditionné pour le rôle en mai 2024, avant de savoir qu’elle avait le rôle, un mois plus tard. «Je suis contente d’enfin pouvoir le dire et d’entamer les répétitions», se réjouit-elle.

La chanteuse aura d’ailleurs l’opportunité de présenter le fruit de son travail dans sa région natale puisqu’en plus des présentations à Québec et Montréal, la comédie musicale voyagera jusqu’à Moncton. Elle partagera notamment la scène avec, Olivier Dion, Nathalie Simard et Matthieu Lévesque.

Elle ne sait pas où cette expérience la mènera, mais elle suivra le flot de la production qui souhaite exporter la création à l’international. «Après La Voix, je n’aurais pas pu demander mieux», conclut-elle.

DES NOUVELLES DE SA SŒUR

Il n’est pas sans dire que les carrières des sœurs Cyr-Deschênes vont bon train. La sœur ainée de Maude, Frédérique, sera de passage au gala du dimanche soir de l’émission quotidienne de chant Star Académie afin de promouvoir la comédie musicale We will rock you, ce 16 mars. Pour elle aussi, il s’agissait d’un premier rôle central au sein d’un spectacle à grand déploiement. Il sera d’ailleurs présenté en salle dès le 1er mai au Québec.