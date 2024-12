Une année sous les projecteurs pour Maude Cyr-Deschênes

L’autrice-compositrice-interprète originaire d’Edmundston, Maude Cyr-Deschênes, a connu, en 2024, une année professionnelle fructueuse. En avril dernier, elle a été couronnée gagnante de La Voix. Une victoire qui a su propulser sa jeune carrière.

«Ça a été un grand tourbillon, depuis. J’ai vraiment eu plein de “fun”», a commenté Maude Cyr-Deschênes. Tout au long de son aventure, elle a connu un parcours en crescendo, franchissant une à une les étapes en direction de la finale, guidée par sa coach France D’Amour. Elle a d’ailleurs sorti son premier simple avec Universal Music Canada, intitulé «J’avoue», peu de temps après la fin du concours.

Lors de la saison estivale, plutôt que de se reposer sur ses lauriers, Maude Cyr-Deschênes a fait plusieurs auditions, que ce soit pour des comédies musicales, et des téléséries. «J’ai obtenu deux rôles pour lesquels j’ai auditionné. J’étais bien contente», a-t-elle souligné.

Elle a eu un automne très occupé, notamment avec le tournage de la série dramatique «Libre dès maintenant» dans laquelle elle a décroché un premier rôle. Imaginée et écrite par l’humoriste Guillaume Wagner, elle propose 12 épisodes de 30 minutes. «Libre dès maintenant» sera présentée sur ICI Tou.TV Extra au printemps 2025.

À l’aube de la nouvelle année, Maude Cyr-Deschênes a déjà plusieurs projets en tête. «J’ai eu un rôle dans une comédie musicale que je ne peux pas nommer encore. Donc ça, ça va bien m’occuper. […] Il y a un projet d’album, d’EP, je ne sais pas trop. On est en train d’enclencher ça. C’est beaucoup de trucs en attente, mais ça se développe», a-t-elle confié. Toujours aux études, elle a également pour objectif de terminer son baccalauréat de chant jazz de l’Université de Montréal. «Ça fait bien longtemps que je l’étire à cause des projets et tout.»

UN TEMPS DES FÊTES AU TÉMSCOUATA

Pour Maude Cyr-Deschênes, Noël est synonyme de rassemblement. «C’est là qu’on a la chance de tous se retrouver, a-t-elle précisé. Ma sœur [Frédérique Cyr-Deschênes] et moi, on est à Montréal; mes parents, eux, sont à Notre-Dame-du-Lac.»

Le temps des Fêtes représente pour elle une occasion précieuse de revenir dans le coin, se ressourcer et célébrer en famille. «On chante tout le temps des classiques acadiens du groupe 1755. On chante beaucoup, on est une famille de chanteurs […] Sinon, on fait des marathons de films de Noël», a raconté Maude Cyr-Deschênes.

SON PLUS BEAU SOUVENIR DE NOËL

«Quand on était jeunes, [au Nouveau-Brunswick], on habitait dans une maison qui était sur le top d’une petite montagne, une petite colline. C’était bien difficile se rendre en haut, mais ça faisait qu’on avait un gros chemin pour glisser […] C’était vraiment incroyable. On glissait et ça durait au moins deux minutes. J’avais plein d’amis qui venaient, les parents des amis aussi, et on glissait tous. C’était le “fun”», s’est remémorée Maude Cyr-Deschênes.