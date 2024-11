Un rôle principal au théâtre pour Frédérique Cyr-Deschênes

La témilacoise, Frédérique Cyr-Deschênes, enchaine les projets. L’actrice a décroché un autre premier rôle, mais cette fois au théâtre. Elle jouera dans la comédie musicale «We will rock you» de Queen et Ben Elton présentée en salle au Québec dès le 1er mai 2025.

Frédérique Cyr-Deschênes interprétera le personnage de Scaramouche, une femme cynique et farouchement opposée au conformisme. Les deux autres premiers rôles seront incarnés par Pierre-Olivier Grondin et Annie Villeneuve.

«Ça va être un show qui déplace de l’air! L’équipe est motivée et la distribution est super solide. Je me sens vraiment choyée de pouvoir faire partie de ce projet. C’est un premier premier rôle pour moi dans une comédie musicale de cette envergure. J’ai bien hâte de commencer les répétitions!», a commenté l’actrice.

Dans cette comédie, deux clans s’affronteront pour sauver le rock n’roll dans une ambiance électrisante. La direction sera assurée par Steve Bolton connu comme metteur en scène au Cirque du Soleil et chef chorégraphe pour Mary Poppins et The Bodyguard.

Les acteurs voyageront à Québec, Montréal, Trois-Rivières et Gatineau afin de présenter la comédie. Les spectateurs pourront entendre 25 pièces de Queen pendant les représentations.