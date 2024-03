Loïc Lafrance sélectionné aux 28e Francouvertes de Montréal

Trois groupes et artistes du KRTB participeront à la 28e présentation du concours-vitrine les Francouvertes qui se déroulent du 11 mars au 13 mai à Montréal. L’auteur-compositeur-interprète Loïc Lafrance, originaire de Saint-Antonin, s’ajoute à Collation et à Maud Evelyne, dont la participation à cet événement avait été annoncée à la fin du mois de février.

L’artiste montera sur scène lors de la soirée préliminaire du 19 mars, au Lion d’Or de Montréal. Loïc Lafrance a sorti son EP «Théâtre/Violence», une autoproduction, en octobre 2023. Il juxtapose ses parcours en art et en sociologie, avec une musique d’inspiration rock des années 1970. Au total, 21 artistes tenteront de séduire l’auditoire et les jurés de l’industrie qui se partageront 50 % du vote.

Les participants courent la chance de mettre la main sur une bourse de 15 000 $ offerte par SiriusXM ou l’une des trois bourses Andréanne-Sasseville de 5 000 $ chacune.

Le groupe Collation est un trio de Rivière-du-Loup composé de Pierre-Olivier Thériault (guitare et chant), Philippe Boucher (basse et chant) et Allen Malenfant (batterie).

La poète, chanteuse et musicienne Maud Evelyne de Témiscouata-sur-le-Lac a lancé son premier album complet le 13 octobre 2023. Elle explore des sonorités folk grunge et de pop rétrofuturiste mêlées à sa plume poétique. Maud Evelyne est accompagnée de Jean-Étienne Collin-Marcoux à la batterie et Cédric Martel à la basse.

Les soirées préliminaires des Francouvertes se déroulent du 11 au 27 mars. Les demi-finales ont lieu du 15 au 17 avril. La grande finale est prévue le lundi 13 mai au Club Soda de Montréal. Les deux porte-paroles de cette édition sont Lou-Adriane Cassidy et Thierry Larose.

