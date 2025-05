«Janette», raconter 100 ans d’histoire et de féminisme

La pièce de théâtre «Janette», qui a été encensée à travers la province depuis une semaine, est sans contredit le plus grand défi relevé par l’autrice de théâtre originaire de Notre-Dame-du-Portage, Rébecca Déraspe. De la Grande Noirceur à la Révolution tranquille, de la naissance de la radio, à la télé et aux réseaux sociaux, la centenaire Janette Bertrand a été au cœur des grands chamboulements de la société québécoise et de l’avancement des droits des femmes.

Maintenant, elle passe le flambeau aux prochaines générations, sous la plume de Rébecca Déraspe. «J’étais vraiment tétanisée parce que cette femme a un parcours incroyable. Elle a 100 ans d’histoire derrière elle et elle incarne l’histoire du Québec», évoque l’autrice. Cet impressionnant mandat lui a été confié par Duceppe et le metteur en scène Jean-Simon Traversy. La comédienne Guylaine Tremblay porte ce personnage plus grand que nature.

Afin de nourrir sa création, Rébecca Déraspe a échangé autour de plusieurs cafés avec Janette Bertrand, dans sa cuisine, afin de mieux comprendre son parcours, sa façon de parler et de construire sa pensée. «Je lui posais des questions que je récoltais autour de moi ou que je me posais. J’ai environ 10 heures de rencontres enregistrées avec elle […] Ça permet à Guylaine [Tremblay] d’être au plus près possible du débit de parole et du rythme de Janette», explique-t-elle.

La pièce a été jouée devant la principale intéressée au théâtre Jean-Duceppe, à la mi-avril. Un grand moment, autant pour l’autrice que son personnage principal, Janette Betrand. «C’est quelque chose de complètement irréel. À l’avant-première, j’ai écouté le spectacle avec sa main dans la mienne, avec Donald, l’amour de sa vie, à côté d’elle. C’était vraiment fort comme moment, raconte Rébecca Déraspe. Elle m’a dit ‘’c’est le plus beau cadeau de fin de vie que tu pouvais me faire.’’ Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu la chance de rencontrer cette femme extraordinaire.»

La pièce «Janette» s’articule autour de la notion de la transmission générationnelle et de la connexion avec notre passé. Janette Bertrand est née en 1925, à une époque où les femmes n’avaient aucun droit. «Ma fille ne connaît pas Janette Bertrand, alors qu’elle est partout dans sa vie. Elle a tellement fait avancer la cause des femmes au Québec […] J’avais envie de raconter son histoire aux adolescentes et aux adolescents.»

Cette création a permis à Rébecca Déraspe de se reconnecter à sa propre histoire en tant qu’autrice et de se rappeler les luttes qui ont été gagnées, pour continuer celles qui doivent encore être menées.

«C’est un spectacle qui ne s’adresse pas juste aux fans de Janette, il s’adresse à tout le monde, parce que c’est l’histoire de tout le monde», conclut l’autrice.

La pièce «Janette» est présentée au théâtre Jean-Duceppe de Montréal jusqu’au 17 mai. Elle sera ensuite à la salle Albert-Rousseau de Québec du 26 au 29 juin.