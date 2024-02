Collation et Maud Evelyne sélectionnés aux Francouvertes

Deux formations musicales de la région feront partie du concours-vitrine de la diversité musicale les Francouvertes, qui se déroule à Montréal des mois de mars à mai. Collation de Rivière-du-Loup et Maud Evelyne de Témiscouata-sur-le-Lac monteront sur la scène lors des deux premières soirées, les 11 et 12 mars.

Le groupe Collation est un trio de Rivière-du-Loup composé de Pierre-Olivier Thériault (guitare et chant), Philippe Boucher (basse et chant) et Allen Malenfant (batterie). Il tire ses influences de la musique rock et grunge des années 1990, avec des influences shoegaze, soit des effets de guitare et de pédales de distorsion.

La réalisation du premier album est signée par le groupe Collation et Mathieu Boucher, fondateur du Sonar de Rivière-du-Loup. Il a été enregistré au Studio Desjardins du Camp musical St-Alexandre.

L’autre artiste régionale dont la participation au concours Francouvertes a été dévoilée le 26 février est Maud Evelyne, originaire de Témiscouata-sur-le-Lac. La poète, chanteuse et musicienne a lancé son premier album complet le 13 octobre 2023. Elle explore des sonorités folk grunge et de pop rétrofuturiste mêlées à sa plume poétique. Maud Evelyne est accompagnée de Jean-Étienne Collin-Marcoux à la batterie et Cédric Martel à la basse.

Au cours du mois de mars, 21 groupes et artistes tenteront d’atteindre les demi-finales des Francouvertes. Le public et le jury se partagent le vote à 50 %. La grande finale du concours est prévue au Club Soda de Montréal le 13 mai. Les préliminaires ont lieu tout le mois de mars et les demi-finales sont prévues en avril au Lion d’Or.