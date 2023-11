«Théâtre/Violence», le nouvel EP de Loïc Lafrance

L’artiste multidisciplinaire originaire de Saint-Antonin, Loïc Lafrance, a lancé son nouvel EP de cinq chansons intitulé «Théâtre/Violence» le 3 novembre. Sans maison de disques, l’auteur-compositeur-interprète a été épaulé par sa conjointe Marianne Blouin afin de mener ce projet à terme.

Un spectacle de lancement est prévu en plateau double avec le groupe Collation de Rivière-du-Loup le samedi 25 novembre à 19 h 30 à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture.

«C’était vraiment important pour nous de faire ça. Je pense qu’une grande partie de mon intérêt pour la musique queb’ vient du fait que j’allais voir des spectacles au Rainbow Submarine», explique Loïc Lafrance. Le Rainbow Submarine était un lieu physique et numérique de spectacles et de musique lancé en 2017 par Bastien Banville et Mathieu Boucher afin de diffuser l’art autrement. Il s’est transformé quelques années plus tard en Sonar, un organisme basé à Rivière-du-Loup.

Pour son spectacle, Loïc Lafrance sera accompagné sur scène par les musiciens Philippe Boucher, Mathieu Boucher, Gabriel Chouinard et Bastien Banville. «Je décrirais ma musique comme ludique, folk rock des années 1970 et grunge des années 1990. C’est dynamique, exaltant, candide, coloré…», ajoute l’artiste multidisciplinaire.

Ce dernier s’est inspiré de la sociologie des interactions d’Erving Goffman afin de créer son EP «Théâtre/Violence». «On peut être qui ont veut. Le fait de jouer un rôle ou de porter un masque dans la vie quotidienne ne devrait pas entraver le fait d’en jouer un autre», ajoute Loïc Lafrance. Il aborde aussi la violence que ces constructions sociales peuvent engendrer.

Rappelons qu’en juillet 2022, il avait été sélectionné parmi les 24 demi-finalistes du 54e Festival international de la chanson de Granby. Son premier album, intitulé «Le monde des adultes» est paru en novembre 2021.