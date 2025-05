Avant-première du film «Fanny» à Rivière-du-Loup

Tourisme Rivière-du-Loup

De gauche à droite: Claude Veilllet, co-producteur-exécutif et Annie Blais, productrice pour Téléfiction Cinéma, Stéphanie Lapointe, scénariste et autrice, Milya Corbeil Gauvreau, actrice, Yan England, réalisateur et Adelaide Schoofs, actrice.