Xavier Labrie de Rivière-du-Loup gagne le prix à la Relève artistique du Bas-Saint-Laurent

Le prix à la Relève artistique du Bas-Saint-Laurent a été remis à l’artiste visuel de Rivière-du-Loup Xavier Labrie lors du gala organisé par Culture Bas-Saint-Laurent le 13 octobre à Trois-Pistoles. Ce prix est assorti d’une bourse de 2 000 $ remise par les cégeps de La Pocatière, Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup.

Les membres du jury ont souligné «la technique époustouflante et complexe de l’artiste dont les œuvres sont réalisées avec un souci du détail impressionnant. Xavier Labrie se distingue par l’originalité de ses propositions visuelle et par la profondeur des sujets qu’il aborde.»

«Je suis vraiment fier de l’avoir remporté cette année. J’ai redoublé d’ardeur en 2022 et c’est plaisant d’avoir un retour comme celui-là, par mes pairs», a commenté l’artiste louperivois. Ses collaborations avec les artistes et organismes du Bas-Saint-Laurent ont aussi été remarquées par Culture Bas-Saint-Laurent. Xavier Labrie se distingue par son approche multidisciplinaire de la sculpture, son étude des relations entre le plein et le vide, le mapping vidéo et la photo.

En 2020, il a donné des ateliers d’art aux jeunes raccrocheurs de 16 ans et plus du Projet Filet, en collaboration avec le Musée du Bas-Saint-Laurent. Xavier Labrie a partagé ses techniques de découpage de papier pour créer des œuvres abstraites. Elles ont été présentées dans le cadre de l’exposition «Blanc» au Musée du Bas-Saint-Laurent.

«Ce sont toujours des expériences enrichissantes de travailler avec les autres, tant pour ma pratique que pour la communauté. C’est quelque chose que je veux faire davantage», indique Xavier Labrie. Ce dernier a offert en 2021 l’une de ses œuvres au Centre d’action bénévole des Seigneuries de Rivière-du-Loup pour souligner l’engagement bénévole sous toutes ses formes.

En avril et mai 2022, il a participé à une résidence artistique au Salzamt Atelierhaus en Autriche. «Ça a été le voyage d’une vie, j’en reviens plein d’idées et d’inspiration pour la suite», ajoute-t-il. L’artiste visuel Xavier Labrie a réalisé l’œuvre d’art public du nouvel édifice municipal de Packington, intitulée «L’horizon qui nous traverse».

Titulaire d’un baccalauréat interdisciplinaire en arts de l’Université du Québec à Chicoutimi, l’artiste louperivois fait partie des organismes Voir à l’Est et Caravansérail.

Les autres finalistes de l’édition 2022 du prix à la Relève artistique du Bas-Saint-Laurent sont Carole-Anne Roussel de Rivière-du-Loup et Patricia Ho-Yi Wang de la MRC de Rimouski-Neigette.

Lors du gala organisé par Culture Bas-Saint-Laurent le 13 octobre, la chorégraphe et danseuse de Trois-Pistoles Soraïda Caron a remporté le prix Artiste de l’année. Le prix Andrée et Richard Lévesque a été remis à l’auteure Claire Trépanier. La lauréate de la bourse Adam-Pajot-Gendron est Nadia Louis Desmarchais. Le projet de la Maison Chapais a quant à lui remporté le Prix du patrimoine bâti du Bas-Saint-Laurent 2022. Une mention du Prix du patrimoine paysager du Bas-Saint-Laurent 2022 a été remise à Rivière-Ouelle pour la désignation des Pointes-aux-Iroquois-et-aux-Orignaux comme paysage culturel patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications. Les gagnants ont tous reçu, en plus de leur prix, une sculpture de l’artiste de L’Isle-Verte Patrick Lavallée.

