Les élèves d’Arts-études plongent dans l’univers d’Aladdin

Plus d’une centaine d’élèves du programme d’Arts-études de l’école secondaire de Rivière-du-Loup feront voyager le public du Centre culturel Berger au royaume d’Agrabah, les 28 et 29 mai lors de la présentation de leur comédie musicale «Aladdin». Couleur, magie et émerveillement sont prévus au programme.

Après deux années passées dans l’univers pop et rock, avec les spectacles «Footloose» et «Rock of Ages», la coordonnatrice du programme Arts-études, Julie Gamache, avait envie de naviguer un tout autre univers : celui de Disney.

«J’avais le gout de mettre de la couleur, de la légèreté, de la magie, du fantastique», résume-t-elle. Il s’agit de la septième comédie musicale présentée par les élèves du programme Arts-études de l’école secondaire de Rivière-du-Loup. Cette année, les jeunes de la première à la cinquième secondaire se côtoieront sur la scène du Centre culturel Berger lors des deux représentations. Deux distributions différentes ont été mises sur pied afin que les spectacles soient équilibrés.

«C’est vraiment différent des autres années. C’était la première fois que je chantais des chansons en français. Pour ça, c’est un défi», explique Norah Lemay, une élève en troisième secondaire du profil chant. Les spectatrices et spectateurs qui assisteront à la comédie musicale pourront identifier les différents personnages, de cette histoire bien connue, grâce à leurs costumes.

«Il y a beaucoup de déplacements, il va y avoir plein de décors. C’est tout un nouveau monde qui se crée avec Aladdin. Les costumes sont vraiment super beaux», ajoute Jasmine Morin, élève en deuxième secondaire. Elle espère que leur prestation encouragera le public à revenir voir les spectacles du programme d’Arts-études pour les années à venir.

En optant pour «Aladdin», l’équipe de la comédie musicale espère faire vivre de la nostalgie et de la magie au public. «La pauvreté côtoie la richesse et ils ont chacun leurs défis. Certains, c’est de manger, d’autres, c’est un besoin de liberté», ajoute Julie Gamache. Elle promet un spectacle scolaire dynamique et de qualité.

«Ça va être de l’émerveillement. Dès que le rideau va se lever, et que le Génie apparaît, le public va passer une belle soirée. Je veux vraiment toucher le cœur et faire vivre des émotions», conclut Julie Gamache.

Le style musical et rythmé a aussi constitué un défi pour les élèves, selon l’enseignant Steve Leblond. Il a su faire sortir les jeunes musiciens de leur zone de confort. Il reste maintenant un mois avant de connaître quels sont les trois vœux d’Aladdin et à ce moment, les enseignants auront certainement exaucé les leurs.

Les billets sont en vente au rdlenspectacles.com.