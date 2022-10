Claire Trépanier remporte le prix Andrée et Richard Lévesque

L’auteure de la biographie «Dr Antonio Paradis – Le Doux Dragon, 1892 à 1967», Claire Trépanier, a remporté le prix Andrée et Richard Lévesque remis par la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup et Culture Bas-Saint-Laurent le 13 octobre. Ce prix est doté d’une bourse de 5 000 $.

Selon Culture Bas-Saint-Laurent, «le jury de sélection a particulièrement aimé la justesse de la description du vécu du Dr Paradis dans son contexte historique. Le récit de Mme Trépanier témoigne, parfois avec humour, de l’évolution de la médecine et des défis médicaux propres au début du siècle dernier, dans le contexte spécifique de la ville de Rivière-du-Loup qui, comme partout au Québec, subissait une importante pression de la part de l’Église catholique.» L’auteure a aussi donné de l’importance à la situation des filles-mères à travers la biographie, tout en mettant en contexte les effets des différents évènements nationaux et internationaux sur la carrière médicale et politique de Dr Antonio Paradis.

Lors de la remise du prix, Mme Trépanier, qui est la petite-fille du Dr Paradis, a indiqué qu’elle avait travaillé une dizaine d’années sur ce projet. Par l’intermédiaire du président de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, Gilles Dubé, les mécènes Andrée Côté et Richard Lévesque ont fait savoir que l’œuvre de Mme Trépanier répond en tous points aux critères de l’élaboration de ce prix. Il s’agit de «mettre en lumière le territoire de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques par des personnages, des éléments géographiques spécifiques, l’expression d’un patrimoine culturel ou historique.»

Claire Trépanier est native de Québec. À la suite de ses études en littérature à l’Université Laval, puis à l’Université d’Ottawa, elle s’est d’abord consacrée à l’enseignement puis a travaillé en développement international pendant 22 ans. Son premier livre, publié en 2009, «C’est le temps d’en parler», a inspiré le spectacle «La Passion de Marie-Louise», qui a fait une tournée au Québec pendant deux ans.

Les deux autres finalistes pour ce prix étaient Mélanie Belliveau-Roy (littérature, MRC de Rivière-du-Loup) et Benoit Ouellet (cinéma et vidéo, MRC de Rivière-du-Loup).

