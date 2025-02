Canac attire les consommateurs par milliers depuis son ouverture

Plus de 5 300 personnes ont envahi le magasin Canac de Rivière-du-Loup au cours de son premier weekend d’ouverture, les 25 et 26 janvier, preuve de l’engouement du milieu pour ce nouveau joueur local dans le domaine de la quincaillerie et des matériaux. Un lancement qui a surpris, pour le mieux, la direction de l’entreprise québécoise.

Canac savait qu’elle était attendue en sol louperivois, mais peut-être pas à ce point. L’équipe du magasin a observé, au cours des derniers jours, une effervescence qu’elle ne constate habituellement qu’en été.

«L’ouverture a été exceptionnelle. On est vraiment satisfaits», a reconnu le directeur général de Canac, Martin Gamache, avec enthousiasme. «On a senti que les gens de Rivière-du-Loup nous attendaient et ça s’est suivi dans les 10-12 derniers jours. Les ventes sont beaucoup plus fortes qu’on aurait pu le penser pour un mois de janvier. On a hâte de voir ce qui nous attend au printemps.»

Après avoir visité Rivière-du-Loup en avril, lors du lancement du chantier, M. Gamache était de retour dans le cadre de l’inauguration officielle de la succursale, la 34e de la marque en province, le 5 février. Les membres de son équipe et lui ne cachaient pas une grande fierté de voir ce projet être concrétisé après 8 ans de démarches et des investissements de plus de 20 M$.

Depuis l’ouverture, la réponse des clients vient aussi illustrer que les efforts n’ont pas été faits en vain. Le marché de Rivière-du-Loup, situé entre ceux de Lévis et Rimouski, se révèle à la hauteur des attentes qu’on avait envers lui, et bien plus encore.

«Si on garde la même cadence, on devrait faire les mêmes ventes que la succursale de Rimouski sur une base annuelle. Pour le moment, c’est un franc succès», a détaillé Martin Gamache, ne cachant pas une certaine surprise.

Rappelons que la MRC de Rimouski-Neigette compte près de 60 000 habitants contre environ 35 000 pour celle de Rivière-du-Loup.

Daniel Châtelain, directeur de projets en aménagement commercial, Élissa Morais, directrice de la succursale, Martin Gamache, directeur général, Mario Bastille, maire, Louis-Marie Bastille, préfet adjoint de la MRC de Rivière-du-Loup et Charles Laberge, directeur principal Construction et développement. Photo : Marc-Antoine Paquin

PROJET ATTENDU

Le projet de Rivière-du-Loup est sur la table de travail de la direction de Canac depuis longtemps. L’entreprise a acquis un premier terrain derrière l’Hôtel Universel en 2017, mais l’achat d’un second terrain nécessaire à des projets d’agrandissements futurs avait amené les dirigeants à patienter et à revoir leurs plans.

Aujourd’hui, ces derniers soutiennent que l’attente en a valu la peine, puisque le Canac de Rivière-du-Loup présente une nouvelle mouture architecturale et un nouveau concept de magasin. La succursale, la plus grande de la chaine a-t-on précisé, propose notamment une façade plus contemporaine et accueille les consommateurs dans un hall d’entrée repensé et plus spacieux. Des nouveautés qui définiront maintenant les futurs standards de commercialisation de la bannière, a-t-on assuré.

«La Ville souhaitait depuis longtemps développer l’entrée ouest de la Ville. Lorsqu’on a construit les rues et installé les services pour cette nouvelle zone commerciale, Canac, a été l’un des premiers à lever la main pour s’y installer, concrétisant ainsi la vision de développement du conseil municipal», a déclaré le maire Mario Bastille, présent aux côtés d’élus et de représentants du milieu des affaires louperivois.

Le Canac de Rivière-du-Loup propose une surface de vente de 30 649 pieds carrés, en plus d’un centre jardin, d’une cour à bois et d’un entrepôt de matériaux de plus de 35 000 pieds carrés. L’entreprise offre aussi un service de livraison sur un territoire s’étalant sur l’ensemble du territoire du KRTB.

Entre 120 et 150 employés devraient travailler à la succursale, selon les saisons.