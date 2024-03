Un nouveau propriétaire pour Les Télévisions Rivière-du-Loup | Centre Hi Fi

L'un des deux plus anciens commerces de la rue Lafontaine change de main. Les Télévisions Rivière-du-Loup | Centre Hi Fi, fondé en 1973 et propriété de Gratien Fournier et François D'Amours depuis 1987 a été acquis par Martin Bérubé. Une passation du témoin à une nouvelle génération qui s'effectue avant tout dans la continuité.

«Pour nous, la continuité était importante. J'ai passé les deux tiers de ma vie ici, pour Gratien, c'est encore plus. Notre désir c'est que le commerce continue et c'est important pour nous, que ce soit quelqu'un de la place. Martin est un super travaillant, un gars qui n'a jamais compté ses heures. Il souhaite construire sur ce qu'on fait de bien et apporter un peu de changement», souligne François D'Amours.

Et comment se sent-on après toutes ces années au volant d'un commerce qui n'est plus le sien ? «On chauffe pareil, répond en riant M. D'Amours. Le service après vente, le respect des clients, ça ne changera pas. En plus Martin est un ancien de Télus et de Bell Express Vu, les télévisions il connait ça!»

Soulignons que Gratien Fournier oeuvre au sein de l'entreprise depuis 51 ans, dont 37 ans à titre de copropriétaire.

Dans une entrevue réalisée par Info Dimanche en février dernier, la directrice générale du Centre local de développement de la MRC de Rivière-du-Loup, Marie-Josée Huot a rappelé l'importance de ces éminences grises.

«C’est un savoir énorme qui doit se transmettre, et c’est dans tous les domaines. Le défi c’est non seulement de conserver les personnes clés, mais c’est de préparer ce transfert de connaissance. L’Université du Québec à Rimouski a même travaillé sur des modèles [de transferts]», soulignait la directrice générale.

En demeurant en place pendant aussi longtemps, soulignait Mme Huot, ces travailleurs assurent une certaine continuité. «Cette richesse est importante», soulignait-elle.