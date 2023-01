Bizou dépose une cession de ses biens

Ce 20 janvier, Bizou international Inc. a indiqué qu’elle déposerait, au cours des prochains jours, en conformité avec les dispositions de la Loi sur la Faillite et L'Insolvabilité. Le 17 janvier, la boutique Bizou de Rivière-du-Loup fermait ses portes, comme les 44 autres de la province.

Dans un communiqué envoyé ce 20 janvier, l’entreprise annonçait officiellement la fermeture de ses 45 boutiques situées au Québec et au Nouveau-Brunswick. Rappelons que tous les employés de la compagnie ont été congédiés par courriel. Bizou a confirmé que ses 350 employés recevraient une compensation via le Programme de protection des salariés (PPS) du gouvernement du Canada en raison de cette mise à pied sans préavis.

L'entreprise québécoise originaire de Sainte-Marie dans la région de la Beauce, a célébré ses 40 années d’existence en 2022, elle employait plus de 500 personnes.

«Le commerce de détail vit, depuis plusieurs années, de grands bouleversements caractérisés, entre autres, par une augmentation des ventes en ligne et une diminution considérable de l’achalandage en centres commerciaux. Malheureusement, les conséquences de la pandémie, comme la fermeture des magasins pendant plusieurs mois, l'augmentation des coûts d'exploitation et les défis d'approvisionnement des marchandises, ont ajouté une pression supplémentaire sur les liquidités et la santé financière de l'entreprise, qui s’est vue dans l’obligation de cesser l’exploitation de son réseau de boutique. Bizou devra repositionner son modèle d'affaires et se concentrer sur d'autres canaux de vente», était-il inscrit dans le communiqué de presse. Le décès du fondateur Marcel Labrecque en 2022 a également été un facteur déterminant pour l’avenir de l’entreprise.

