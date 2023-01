La boutique Bizou ferme ses portes

La boutique Bizou située dans le Centre commercial de Rivière-du-Loup a mis la clé dans la porte ce 16 janvier. Les cinq employées du magasin, dont certaines y travaillaient depuis plusieurs années, ont été mises à pied sans préavis. Plus de quarante autres magasins de la même entreprise ont subi le même sort à travers le Québec.

C’est en début de journée, aux alentours de 9 h, que les employées ont appris la mauvaise nouvelle. «On a été prises au dépourvu», souligne l’une d’entre elles.

Depuis quelques semaines, elles se doutaient que quelque chose se tramait puisque peu de marchandises faisaient leur arrivée au magasin. «Mais on ne croyait pas que c’était ça», confie une autre employée. Elles pensaient que la compagnie se préparait pour une grosse nouveauté, tel qu’elle l’avait laissé entendre dans de précédentes communications.

Aucune vente de liquidation n’a été prévue, les vendeuses ont dû emballer tous les bijoux et accessoires dans des cartons. Une journée difficile à faire des aurevoirs aux collègues et à se questionner sur la suite des choses. «On aurait aimé avoir une ou deux semaines de préavis, le savoir à l’avance pour se revirer de bord. Là, on se retrouve sans emploi du jour au lendemain, obligées à passer à autre chose», se désole une employée.

Rappelons que Bizou, fondée en 1982, s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en octobre 2020. À la suite de cette annonce, une grosse restructuration a été amorcée au sein de l’entreprise, dont des fermetures de boutiques, des négociations de baux et une diminution d’employés. En date du 6 octobre 2020, Bizou devait un peu plus de 9,4 M $ à ses créanciers. Les difficultés financières de la compagnie sont reliées, entre autres, à la fin de l’exploitation de ses boutiques en France, la hausse du salaire minimum, la concurrence du commerce en ligne et à la pandémie de COVID-19.