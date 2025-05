Avantis Coopérative inaugure sa première boutique Pronature à Rivière-du-Loup

Les dirigeants d’Avantis Coopérative, en présence de partenaires d’affaires, ont procédé à l’inauguration officielle de leur première boutique Pronature située à Rivière-du-Loup à l’intérieur de son actuel magasin BMR sur e boulevard de l’Hôtel-de-Ville. Un investissement de 1,5 M$ pour un réaménagement complet du centre de rénovation pour permettre d’y dédier 7 000 pieds carrés d’espace de vente et d’entreposage pour la clientèle passionnée de plein air, chasse et pêche.

La nouvelle boutique Pronature propose une surface de vente dont 50 % est consacrée à l’offre de vêtements et chaussures de plein air, tandis que l’autre moitié est consacrée aux équipements de plein air, de chasse et de pêche. Pas moins de neuf emplois spécialisés ont été créés pour répondre aux besoins de la clientèle.

«Notre première boutique Pronature s’inscrit dans notre vision stratégique de croissance pour notre division détail. Cette nouvelle bannière dans notre portefeuille d’affaires amène une valeur ajoutée pour nos clients amateurs de plein air, chasse et pêche au bénéfice de nos membres propriétaires», a souligné le président d’Avantis Coopérative, Frédéric Martineau.

Plusieurs services ont été mis en commun avec l’équipe du BMR comme l’approvisionnement, le marchandisage et le comptoir caisse. L’espace du centre de rénovation a été agrandi de l’intérieur pour être en mesure de maintenir l’offre de produits et services en quincaillerie et matériaux habituelle pour la clientèle.