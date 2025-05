Bois d’œuvre Cedrico acquiert PBM Solutions Structures

L’entreprise PBM Solutions Structures, dont l’une des usines est située à Saint-Pierre-de-Lamy, a récemment été acquise par Bois d’œuvre Cedrico. Les activités locales demeurent en place et les emplois sont maintenus, précise la manufacturière du Bas-Saint-Laurent.

La transaction a été confirmée par voie de communiqué, le 7 mai. Elle vise à «assurer la continuité des activités de PBM Solutions Structures», mais aussi à «soutenir la croissance structurée de Bois d’œuvre Cedrico en contribuant à développer de nouveaux marchés et à offrir un éventail de produits de qualité dans le secteur de la construction et de la rénovation».

Avec cette transaction, Cedrico et PBM Solutions Structures renforcent également leur impact dans des secteurs importants de l’économie pour répondre aux enjeux actuels, comme la crise du logement, et proposer des solutions durables, abordables et novatrices avec des produits de très haute qualité provenant des forêts du Québec.

Fondée en 1978 au Bas-Saint-Laurent, PBM Solutions Structures est un leader dans la fabrication en usine de poutrelles ajourées, de fermes de toits et de murs préfabriqués. Cedrico, de son côté, est l’une des principales compagnies forestières au Québec.

«Au fil des années, nous avons développé chez PBM Solutions Structures une entreprise prospère, innovante et basée sur l’excellence. Cette transaction assure que notre expertise unique et le savoir-faire de nos équipes soient mis en valeur au bénéfice de nos clients. Nous avons aujourd’hui l’assurance que PBM Solutions Structures est entre bonnes mains avec des gens humains, passionnés et professionnels, qui partagent nos valeurs d’entreprise. Nous sommes fiers du chemin parcouru et confiants pour l’avenir», a soutenu le président de PBM Solutions Structures, Frédéric Ouellet.

«L’acquisition de PBM Solutions Structure nous permet de continuer de bâtir sur des fondations solides grâce à l’expertise de pointe ayant fait le succès de PBM depuis des décennies», a renchéri le président et directeur général de Bois d’œuvre Cedrico, Denis Bérubé.

Il précise du même coup que tous les emplois sur les sites de Saint-Pierre-de-Lamy, de Saint-Germain-de-Grantham et de Joliette, sont maintenus. Les deux entreprises conservent aussi leurs structures actuelles respectives, les mêmes noms et la même identité forte.