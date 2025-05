Investissement majeur pour l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup

L’Hôtel Levesque fera les frais d’un important chantier visant à agrandir et moderniser ses installations de la rue Fraser dès le mois de septembre. La direction de l’établissement a confirmé un investissement de «plusieurs millions de dollars».

Les travaux viseront, entre autres, la réfection du centre des congrès afin de permettre l’accueil de 200 personnes supplémentaires. À termes, le nouvel espace pourra ainsi recevoir des événements de plus grande envergure tout en disposant d’installations à la fine pointe de la technologie. L’ajout de nouvelles salles privées viendra compléter cette offre, procurant des espaces modulables et confidentiels pour des réunions et des événements spéciaux.

La direction annonce aussi que l'expérience client sera également rehaussée par une rénovation complète du restaurant et du bar de l'hôtel. Ces espaces repensés offriront une ambiance qui se veut plus moderne et chaleureuse.

«Cet investissement stratégique témoigne de notre engagement envers notre clientèle et de notre ambition de consolider notre position comme destination de choix dans la région», mentionne le directeur général de l’Hôtel Levesque, Guillaume Lavoie. «Face à une demande croissante pour nos services, cet agrandissement représente une étape cruciale pour mieux servir nos clients fidèles tout en accueillant de nouveaux visiteurs et en répondant à leurs attentes élevées.»

La direction générale est convaincue que ces améliorations substantielles apporteront une valeur ajoutée significative à son offre globale et renforceront le positionnement de l'Hôtel Levesque en tant qu'acteur incontournable du tourisme d’affaires et de l’événementiel dans la grande région du Bas-Saint-Laurent.

Rappelons que l’Hôtel Levesque est en opération depuis 1963.