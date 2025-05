Le 49e Gala des Prestiges couronne ses lauréats

C’est sous le thème «Engagés et fiers!» que la 49e édition du Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) a dévoilé ses lauréats, le jeudi 8 mai dernier, à l’Hôtel Levesque, devant une salle comble. Ainsi, ce sont 14 entreprises et organismes qui se sont vu décerner cette distinction devenue une tradition au fil des décennies.

Ce rendez-vous printanier incontournable pour la communauté d'affaires a pour objectif premier de mettre en lumière les réalisations et les réussites du milieu entrepreneurial local, tout en rassemblant sous un même toit les hommes et les femmes qui façonnent le visage de l'économie de la MRC de Rière-du-Loup.

Animée, entre autres, par Stéphanie Thériault et David Falardeau, la soirée a été ponctuée de moments forts, dont un segment soulignant la contribution essentielle des médias régionaux à la vie de notre communauté. L’édition 2025 a mis à l’honneur des finalistes et des lauréats qui ont fait preuve d’une détermination remarquable, d’une grande créativité et d’un véritable esprit d’innovation.

LES LAURÉATS DE CETTE 49E PRÉSENTATION

- Prestige Développement durable : Coop Carotte

- Prestige Repreneuriat : Marché Desbiens et Filles inc.

- Prestige Organisme à but non lucratif ou d’économie sociale : Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup

- Prestige Commerce et service : Poitras Meubles et Design

- Prestige Grande entreprise : Lepage Millwork

- Prestige Innovation et technologie : Cotech X-Métal

- Prestige Ressources humaines : Plomberie K.R.T.B. inc

- Prestige Nouvelle entreprise : MaCate Macarons et Cie

- Prestige Finaliste coup de cœur : Poitras Meubles et Design

- Prestige Alfred-Fortin – Entreprise de l’année : Lepage Millwork

- Prix Jeune chambre de Rivière-du-Loup : Groupe Alliance Via Capitale

- Prestige Entrepreneuriat féminin : Cindy Simard

- Prestige Personne d’exception : Christine Desrosiers

- Prestige Grande distinction Desjardins : Samuel Joncas / Transport RDL

Le rideau étant tombé sur cette édition, la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup réitère sa grande fierté à l’égard des finalistes et des récipiendaires des différents prix.

«C’est un immense privilège d’être témoin du dynamisme et de la diversité entrepreneuriale de ces hommes et de ces femmes qui contribuent significativement à l’essor économique de notre communauté», a mentionné Claudette Migneault.

«Du haut de ses 49 années d’existence, le Gala a une fois de plus démontré la richesse, l’engagement et l’esprit d’innovation de notre fibre entrepreneuriale. Le professionnalisme et l’audace de ces lauréats et finalistes témoignent plus que jamais du savoir-faire unique des entrepreneurs de notre région, et cet événement en a fait une démonstration éloquente.»