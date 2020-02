Faillite : GO Usinage démantelée

Le syndic de faillite Raymond Chabot Inc. vendra par soumissions les biens de l’entreprise GO Usinage de Trois-Pistoles. La dette totale de l’entreprise s’élève à près de 1 M$ et elle a dû déclarer faillite le 6 février.

Stéphane Gauvin, responsable de l’actif chez Raymond Chabot Inc., explique que GO Usinage a fermé ses portes et a pris la décision de faire une cession de ses biens, plutôt que de conclure une entente avec ses créanciers. Elle comptait une dizaine d’employés.

Une rencontre avec les créanciers est prévue le 24 février. L’immeuble et les biens à vendre par soumissions pourront être examinés le 27 février au 4, rue Patrice-Côté à Trois-Pistoles. Leur valeur marchande est évaluée à plus de 860 000 $. Il s’agit majoritairement d’équipements de soudure et d’outils.

L’entreprise GO Usinage de Trois-Pistoles a été fondée en 2015. En mai 2016, elle a été rasée par un violent incendie, dont la cause était accidentelle, expliquée par un problème électrique. Dès le lendemain, le propriétaire Michel Ouellet avait confirmé son intention de reconstruire au journal Info Dimanche.

En octobre 2017, GO Usinage avait bénéficié d’une aide financière de plus de 200 000 $ du gouvernement du Canada afin de soutenir ses projets, et de faire l’acquisition d’équipements de production. En mars 2019, l’entreprise avait bénéficié d’une contribution remboursable de 119 062 $ de Développement économique Canada, sur un investissement total de 287 157 $ destiné à hausser sa capacité de production et sa productivité par l’acquisition d’un équipement de production numérique et le développement des capacités de gestion.

«C’était une entreprise très sophistiquée, avec de l’équipement très moderne. C’est dommage parce que ce dossier est passé par nos mains, au Centre local de développement et à la MRC et nous n’avons pas vu venir cette nouvelle, ce n’est pas drôle (…) Avec la SADC et le CLD, nous avons divers outils et des personnes-ressources pour accompagner les entrepreneurs qui vivent des difficultés et les aider à trouver des solutions. Dans le cas qui nous concerne, nous nous sommes retrouvés devant le fait accompli, et on est un peu démuni face à cela», a réagi le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux. Ce dernier se désole de constater que des employés spécialisés vont devoir se trouver un emploi à l’extérieur de Trois-Pistoles. Il souhaite d’ailleurs que les biens de la vente restent dans la région et puissent être achetés par des entrepreneurs locaux.