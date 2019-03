Ottawa accorde près de 500 000 $ à GO Usinage et OrganicOcean

Les entreprises GO Usinage et OrganicOcean pourront poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 497 042 dollars de la part de Développement économique Canada. Grâce à cette aide financière, les deux entreprises ont pu acquérir des équipements spécialisés afin de mieux répondre à la demande.

La nouvelle a été annoncée par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, le 26 mars.

«Je me réjouis de l'appui financier du gouvernement du Canada à ces entreprises de notre belle région du Bas-Saint-Laurent, qui se démarquent par leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation. Ces contributions leur permettront de continuer à se développer et à générer des retombées profitables à toute la collectivité», a-t-il mentionné.

GO USINAGE

Concrètement, l’entreprise pistoloise GO Usinage a reçu une contribution remboursable de 119 062 $ sur un investissement total de 287 157 $. Le projet vise l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise en haussant sa capacité de production et sa productivité par l'acquisition d'un équipement de production numérique, ainsi que le développement des capacités de gestion.

«Je suis heureux que DEC participe à nos projets en constante progression dans le marché de l'usinage […] Nous pouvons continuer d'innover et d'améliorer notre production, et pour ma part, je peux créer et consolider des emplois de qualité dans notre région», a mentionné le propriétaire Michel Ouellet.

OrganicOcean

De son côté, OrganicOcean inc., spécialiste dans le développement et la fabrication de technologies novatrices et durables pour la nutrition des plantes, a reçu une contribution remboursable de 377 980 $ sur un investissement total de 1 716 103 $. Cela lui a permis d'acquérir de nouveaux équipements de transformation, de mettre à niveau les infrastructures de production de l'usine de Trois-Pistoles et d'augmenter la capacité de production d'extraits d'algues marines et de produits dérivés.

«L'agriculture a connu des changements majeurs dans les dernières décennies et l'utilisation des biostimulants sur une base régulière dans les régies de culture constitue le prochain grand virage de l'industrie agricole au niveau mondial. L'aide financière de DEC permettra à OrganicOcean d'augmenter sa productivité et sa compétitivité sur les marchés internationaux», a partagé Martin Poirier, président de OrganicOcean inc.

La réalisation de ces projets se traduit par des investissements totaux de plus de 2 M$ et la création de 12 emplois au Bas-Saint-Laurent.