Soucy Industriel en 391e position au palmarès Growth 500

Pour une deuxième année consécutive, l'entreprise Soucy Industriel figure au palmarès Growth 500 publié par le magazine Maclean’s, c'est-à dire parmi les entreprises canadiennes sur la croissance de leurs revenus sur cinq ans.

Classé pour la première fois en 2018 en 413e position, Soucy Industriel se démarque encore cette année en allant chercher la 391e position au palmarès, ce qui démontre que l’entreprise de Rivière-du-Loup établit des standards de plus en plus élevés dans ses domaines d’expertises.

«Les entreprises du 2019 Growth 500 sont vraiment remarquables. Elles font preuve de prévoyance, d’innovation et de gestion intelligente, leurs histoires servent de base pour savoir comment bâtir une société réussie» a déclaré Beth Fraser, responsable du programme Growth 500.

Pour Frédéric Soucy, président de Soucy Industriel, cette performance est le fruit de la qualité du travail accompli par toutes les ressources de l’organisation et par la capacité de l’entreprise d’intervenir dans toutes sortes de travaux complexes.

«Ce classement est très représentatif de ce que nous vivons depuis 5 ans, il faut dire qu’en 2012 nous avions 40 employés seulement et à l’heure actuel on en compte plus de 250, ce n’est pas du tout la même entreprise, nous vivons une très belle croissance! Nous sommes très fiers de figurer au classement Growth 500 pour une 2e année, cette réalisation reflète la force de nos services et le dévouement de nos équipes», souligne M. Soucy.

SOUCY INDUSTRIEL

Fondée il y a 87 ans Soucy Industriel est spécialisée dans l'usinage sur site, la mécanique de chantier, dans le reconditionnement, et dans les travaux dits de mécano-soudés. Elle emploie plus de 250 employés et près de 3000 projets majeurs réalisés au cours des 5 dernières années.

En plus de ses activités situées sur la rue Témiscouata, Soucy Industriel est présent à Fermont depuis plus de 10 ans.

GROWTH 500

Depuis plus de 30 ans, le Growth 500 est le classement des entreprises à forte croissance et les plus prospères du pays, le classement le plus respectable et le plus influent du Canada. Les gagnants sont présentés dans un Growth 500 spécial, imprimé de Canadian Business en ligne à Growth500.ca et CanadianBusiness.com. Pour en savoir plus sur le classement, visitez le site Growth500.ca.