Des citoyens de la route 293 se sentent oubliés

La semaine dernière, les résidents de la MRC des Basques ont appris que les travaux de réaménagement de la route 293 seraient encore une fois reportés de deux ans. Paul Albert, qui réside dans ce secteur depuis 1977, se désole de cette décision et il considère que la population de Notre-Dame-des-Neiges a été oubliée par le gouvernement du Québec.

«On perd la confiance en notre gouvernement. Il nous dit qu’il s’occupe des régions. On est une région éloignée de Québec, avec environ 1 200 citoyens […] On a l’air oublié. Ça fait deux ans que je suis toutes les étapes et ça avance. On a un conseil municipal qui travaille là-dessus et qui y croit… et là on vient de nous bloquer ça», déplore Paul Albert.

Ce dernier rappelle que le nouveau tracé de la route 293 a été établi à la suite d’une consultation du Bureau des audiences publiques sur l’environnement, il y a 10 ans. Selon ce document, le début des travaux était prévu en 2016 ou en 2017, pour une durée de deux à trois ans. Le secteur touché par le réaménagement du ministère des Transports et de la Mobilité durable se situe entre les kilomètres 44 et 48. Le projet est quant à lui évoqué dans des résolutions municipales depuis 2005.

Il vise la correction de quatre courbes prononcées sur la route 293, sur quatre kilomètres. Paul Albert ajoute que la majorité des citoyens du 2e rang Centre sont des retraités. «On marche dans le chemin pour notre santé. Mon épouse, le 150 pieds qu’elle marche ici dans le croche, à chaque fois qu’elle arrive là, j’ai toujours peur […] Je ne sais jamais si elle revient ou pas», témoigne-t-il.

L’un de ses amis a d’ailleurs été impliqué dans un accident mortel presque en face de chez lui, en mai 2017, dans l’une des courbes problématiques qui est concernée par les travaux. Il avait été grièvement blessé. Une femme avait perdu la vie dans cet accident.

Le résident du 2e rang Centre va prendre l’air en marchant dans le bois afin d’éviter de marcher en bordure de la route 293. «C’est un stress, toujours.»

Il craint que les élections municipales en 2025 et provinciales en 2026 ne retardent aussi le projet de réaménagement de la route 293. Le citoyen impliqué continuera de travailler sur ce projet afin qu’il continue d’avancer, malgré les revers et les délais.

