École Riou : la mobilisation s’organise à Saint-François-Xavier-de-Viger

Les élèves de l'école Riou de Saint-François-Xavier-de-Viger seront séparés de leurs amis de Saint-Épiphane, à la prochaine rentrée scolaire 2025-2026. Le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup a révisé les territoires scolaires, faisant en sorte que les enfants fréquenteront l'école de leurs villages respectifs. Dans la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger, une mobilisation citoyenne s'organise et une pétition circule.

Marie-Rose Plourde, maman de deux élèves de Saint-François-Xavier-de-Viger, a démarré une pétition afin de demander le statu quo. Elle a recueilli plus d’une cinquantaine de noms. Actuellement, les écoles de Saint-Épiphane et Saint-François-Xavier-de-Viger sont jumelées. Les élèves du premier cycle fréquentent l'école de Saint-Épiphane, tandis que ceux du deuxième cycle sont transportés à Saint-François-Xavier-de-Viger. Les deux établissements scolaires accueillaient chacun une quarantaine d'élèves lors de l'année scolaire 2023-2024.

Mme Plourde s'explique mal ce changement de la structure scolaire, qui est pourtant en place depuis de nombreuses années. Elle critique la décision du Centre de services scolaire. «Nos deux écoles vivent bien ensemble. Il y a eu un manque de transparence. On a été bousculé dans le processus. C'est un manque de cœur envers nos enfants.»

La modification qui sera apportée par le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup en 2025-2026 fait en sorte que les élèves devront tous fréquenter l’école de leur municipalité d’origine. On dénombre 17 élèves de Saint-François-Xavier-de-Viger et 73 de Saint-Épiphane. Le jumelage des deux écoles avait été effectué il y a plusieurs années en raison d’un manque d’espace à Saint-Épiphane. Le directeur du CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Antoine Déry, explique que l’école primaire de Saint-Épiphane est désormais en mesure d’accueillir tous les élèves de cette municipalité.

En septembre 2024, le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup envisageait la fermeture de l’école Riou de Saint-François-Xavier-de-Viger en raison d’une baisse du nombre d’élèves dans la municipalité. Le scénario étudié était de rapatrier tous les enfants à l’école de Saint-Épiphane. «Une consultation a été effectuée auprès des parents des deux municipalités, leur demandant s’ils souhaitaient que leurs enfants fassent l’entièreté de leur parcours à la même école dès 2025 et la majorité a répondu oui», indique M. Déry.

Cette consultation a pris la forme d’un sondage avec cette question : «Depuis plusieurs années, les élèves de la municipalité de Saint-François-Xavier-Viger sont transportés vers une autre municipalité au préscolaire, en 1re, 2e et 3e année pour débuter leur cheminement scolaire. Souhaiteriez-vous que votre enfant fréquente l’école Riou à Saint-François-Xavier-Viger pendant la totalité de son parcours au préscolaire-primaire dès septembre 2025 si le nombre d’élèves le permet?»

«Tout ça a été fait rapidement. On reçoit des avis quelques jours seulement avant les consultations. On veut avoir le temps de mettre en place nos idées et de se revirer de bord. J’ai envoyé une lettre au directeur général du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup pour demander une nouvelle consultation des parents», ajoute Marie-Rose Plourde.

Cette dernière est d’avis que les conséquences de ce sondage n’ont pas été clairement expliquées aux parents des élèves concernés lors de la consultation. «Je reste avec l’impression que leur but ultime est de faire fermer l’école de Saint-François-Xavier-de-Viger. On en a besoin», conclut Mme Plourde. Elle souligne que l’école est au cœur d’une municipalité et qu’elle est l’un des facteurs qui permettent de la faire croitre.

La présidente du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet, indique que le milieu est mobilisé afin de conserver ses acquis. «Encore une fois, les enseignantes auraient aimé donner leur avis. Elles sont mises devant le fait accompli.»

Mme Blanchet croit que la demande des parents est légitime, puisqu’ils se préoccupent de la qualité de l’enseignement qui sera offert à leurs enfants.

«Les enseignantes aiment leur école et leur milieu. Elles sont engagées dans leur travail, l’équipe est hors du commun. Elles veulent rester à l’école Riou. Dans leur créneau d’avant, ce serait encore mieux», complète-t-elle.

Pour qu’une école reste ouverte et qu’un financement soit octroyé, le CSS doit former au moins deux groupes de six élèves. La période d’inscriptions pour l’année scolaire 2025-2026 est maintenant terminée et les résultats préliminaires seront connus dans la semaine du 10 mars.