Trois immeubles religieux de Rivière-du-Loup sont vendus pour 500 000 $

Les églises Saint-François-Xavier et Saint-Ludger et le presbytère de la paroisse de Saint-Patrice, à Rivière-du-Loup, ont été vendus pour la somme totale de 500 000 $ à deux promoteurs, Darryll Samuels et Sylvain Duclos. Leur intention est de les transformer en condos locatifs, ont appris la centaine de paroissiennes et paroissiens rassemblés le 6 avril pour une assemblée spéciale de la paroisse Saint-Patrice de Rivière-du-Loup.

Selon le président de la fabrique de Rivière-du-Loup, Lucien Dubé, les deux hommes d’affaires prévoient investir 35 M$ afin de restaurer et de réhabiliter les trois bâtiments patrimoniaux. Les acquéreurs devront obtenir les permis requis pour leur projet auprès de la Ville de Rivière-du-Loup

Les contrats de vente ont été officiellement conclu le 26 mars 2025. Au cours des derniers jours, une affiche indiquant propriété privée, ainsi qu’une chaine, ont fait leur apparition dans l’entrée du presbytère de Saint-Patrice, signe que bâtiment a bel et bien changé de mains. Lucien Dubé se dit satisfait de l’entente qui a été conclue avec les acheteurs. Ces derniers devront organiser une séance d’information destinée à la population.

«Dans le contexte actuel et avec ce qui se passe au Québec, au diocèse aussi, je pense que c’est une très bonne offre, dans le contexte que ce sont des bâtisses classées patrimoniales», a-t-il expliqué. Le président de la fabrique ne s’attend toutefois pas à ce que les travaux débutent cet été.

Ce statut patrimonial vient donc avec les responsabilités de protection du patrimoine religieux, et les frais des travaux qui s’y rattachent. Lors de la rencontre, Lucien Dubé a retracé l’historique de la vente des trois immeubles, qui s’est échelonné sur les 22 derniers mois, soit depuis juin 2023.

«C’est énorme, le travail, toutes les étapes qu’on a dû franchir. Les négociations avec la Ville, les notaires, avec l’acquéreur aussi […] C’est très long», ajoute M. Dubé. Il est d’avis que les bâtiments patrimoniaux seront entre bonnes mains. L’avenir des immeubles de la paroisse est discuté depuis une quinzaine d’années. Le désir de garder la vocation religieuse l’église de Saint-Patrice a été confirmé en 2010 et réitéré en 2023.

Les entrepreneurs Darryl Samuels et Sylvain Duclos sont aussi derrière le projet du Domaine des Oblats de La Pocatière, qu’ils transforment présentement en projet domiciliaire baptisé le Quartier du Havre. Alors que le bâtiment patrimonial devait être restauré et transformé en condos, il sera finalement démoli pour laisser de la place à un développement immobilier de 62 terrains, et 58 logements neufs, avec l’aval de la Ville de La Pocatière.

La représentante de la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup, Suzanne Michaud, voit l’acquisition d’un bon œil. Elle souhaite entrer en contact avec les acquéreurs afin de connaître leur vision pour la protection des édifices patrimoniaux dont ils sont maintenant propriétaires.

TRAVAUX À VENIR

La fabrique de Rivière-du-Loup a maintenant l’intention de se concentrer sur le maintien des activités à l’église Saint-Patrice et sur la conservation du patrimoine de cet édifice. Des travaux et des investissements majeurs sont à prévoir. Le parvis devra être refait, ce qui est évalué à environ 300 000 $. Un clapet pour l’entrée d’eau des gicleurs devra aussi être installé dans un avenir rapproché. L’installation d’un pare-glace, la correction du mortier de la façade et l’ajout d’une salle d’eau pour les personnes à mobilité réduite font aussi partie des ajustements qui devront être réalisés dans un avenir rapproché. Encore d’importantes décisions seront à prendre au cours des prochaines années afin d’assurer la pérennité de l’église Saint-Patrice.