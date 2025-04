Lac-des-Aigles fourmille de projets

Preuve que la fusion des municipalités de Saint-Guy et de Lac-des-Aigles sourit à la nouvelle ville constituée, les projets de développement débordent. En plus d’une station d’essence autonome, les élus travaillent sur une salle d’exercice, la création de terrains résidentiels, la construction d’un camping municipal, et ce, huit mois seulement après s’être réunis sous le même nom.

À la suite d’un sondage réalisé sur les réseaux sociaux par la Ville, une centaine de citoyens s’est prononcée favorablement à la mise en place d’une salle d’exercice au sein de la ville. «On a beaucoup de personnes intéressées», se réjouit Pierre Bossé.

Le projet municipal est présentement en cours et prend place dans le sous-sol de l’église de Lac-des-Aigles. «Ça avance bien, les travaux. La salle devrait être disponible en mai pour installer des équipements», indique Pierre Bossé.

Les couts du projet se chiffrent à environ 110 000 $, dont seulement 10 % sera assumé par la Ville puisque cette dernière a reçu une subvention pour sa réalisation.

«C’est une salle qui n’était pas utilisée dans le sous-sol de l’église, donc on va rentabiliser ça un peu», soutient le maire. La Corporation de développement de Lac-des-Aigles (CDL) loue l’espace à la Ville pour une modique somme. Les frais d’usage de l’endroit seront couverts par la vente de cartes de membres. La salle «qui n’est pas grosse, mais convenable pour le milieu» sera ouverte 7 jours sur 7 afin de faire bouger la population autour du mois de juin.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET CAMPING

Dans les dernières années, la CDL avait déjà fait un développement résidentiel aux abords du lac des Aigles. Ce sont 18 terrains qui ont été vendus en l’espace d’un an. «Avec la fusion de Saint-Guy, il y a un très beau lac. Le lot municipal qui touche au lac Bellavance, on est en train de le lotir en terrains», souligne le maire. Ainsi, 12 terrains seront aménagés et prêts à être vendus à l’été.

Un grand terrain sera aussi réservé à la construction d’un camping municipal. Ce dernier ne sera pas beaucoup déboisé. «On veut garder ça un peu plus sauvage», confie M. Bossé. Les détails du projet ne sont pas encore définis à 100 %, amis les élus y travailleront dans les années à venir.

«On tient à nos milieux et le développement est beaucoup axé sur le tourisme. […] Si on veut survivre, il faut travailler là-dessus puisqu’on a pas de grandes industries», commente le maire.

Pour l’élu, il s’agit de projets motivants de développement à venir pour Lac-des-Aigles. Depuis la fusion, M. Bossé confie que le territoire a vu sa capacité financière augmenter et a donc gagné en latitude pour la réalisation de projets.

Ces derniers s’ajoutent à ceux déjà en branle, tels que l’érection d’une tour cellulaire et de la création du centre d’interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques dans l’église de la ville.

Dans les prochains mois, le conseil se penchera aussi, en concertation avec la population, sur l’avenir de l’église et de la salle municipale du quartier Saint-Guy.