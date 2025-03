Projet d’une station d’essence autonome à Lac-des-Aigles

La Corporation de développement de Lac-des-Aigles (CDL) chapeaute présentement un projet de station d’essence autonome à ériger dans sa ville. «Ça fait quelques années qu’on travaille sur une solution parce qu’on a perdu notre poste d’essence il y a plus de deux ans», explique le maire, aussi impliqué dans le CDL, Pierre Bossé. Le poste pourrait être fonctionnel dès la fin de l’été.

Dans les dernières années, les citoyens ont dû se tourner vers les stations-services des municipalités voisines, soit celles de Trinité-des-Monts et de Squatec situées respectivement à une vingtaine et à une douzaine de kilomètres de Lac-des-Aigles.

Une bonne distance à parcourir pour faire le plein… «Mais on s’aperçoit aussi que les citoyens sont à mettre de grandes quantités d’essence dans leur garage. Ce n’est pas très recommandé pour la sécurité», soutient M. Bossé qui veut faire diminuer ce comportement.

Avec un poste d’essence autonome, le territoire pourrait avoir son propre service sans avoir à payer le salaire d’un employé à la pompe, ce qui réduit considérablement la rentabilité, selon le maire. La station serait construite, installée, opérée et surveillée à distance par le soumissionnaire ayant remporté l’appel d’offres, soit les Services Pétroliers Morel Inc. associés avec les produits pétroliers Harnois pour une somme de 197 803 $.

Les profits touchés permettront de payer les frais de fonctionnement de la station qui serait ouverte 7 jours sur 7 au 97, rue principale. «On espère aussi qu’il y aura des revenus […] pour réinvestir dans la Ville», ajoute l’élu.

La population est impatiente de voir ce service revenir au sein de leur milieu, elle qui a répondu en grand nombre à un sondage de la Ville sur les réseaux sociaux en 2024.

La mise en place d’une telle station d’essence est conditionnelle à l’obtention d’une subvention de 150 000 $ de la part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation provenant du Fonds région et ruralité volet commerces de proximité qui a pour but de revitaliser les petites communautés du Québec.

L’investissement total du projet s’élève à 220 000 $. Les 70 000 $ restants seront assumés en partie par la Ville. L’autre part sera bénévole pour la construction du petit bâtiment qui contiendra les systèmes électroniques. Si tout va bien et que le financement est obtenu, le début des travaux est prévu en juin pour une livraison en aout.