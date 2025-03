Contrat accordé pour la construction d’une nouvelle patinoire à Saint-François-Xavier-de-Viger

La Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger a octroyé un contrat de plus de 130 000 $ pour son projet de construction d’une nouvelle patinoire le 3 mars. Les travaux débuteront au printemps lors de la fonte des neiges et du dégel des sols, soutient la directrice générale, Charlyne Morin.

Au total, sept soumissions, dont six provenant du KRTB, ont été reçues. Le plus bas soumissionnaire, Groupe Colas de Québec, a remporté l’appel d’offres pour un montant de 131 019, 76 $. Un montant d’un peu moins de 50 000 $ le séparait de l’offre la plus haute.

Le Groupe Colas effectuera les travaux d’infrastructures de fond, dont l’excavation du sol glaiseux qui doit être remplacé par un autre matériel et être compacté, ainsi que de la structure qui permettra de monter les nouvelles bandes.

Par la suite, une autre compagnie, Permafib de Boisbriand, terminera le travail pour une somme de 42 525,51 $ avant taxes.

Rappelons que la Municipalité a obtenu une subvention de 210 920 $ du gouvernement du Québec pour la concrétisation de la nouvelle patinoire.

Ainsi, quelques milliers de dollars seront utilisés pour la réfection du vestiaire situé au sous-sol du Centre communautaire Gérald Bérubé sis au 127, rue Principale qui est aussi comprise dans le projet. Un dernier appel d’offres sera lancé au cours des prochains mois pour la réalisation de cette dernière étape.

Pour l’instant, les soumissions reçues se situent un peu en deçà des estimations de la Municipalité. Ainsi, le projet pourrait être bonifié si des sommes sont toujours disponibles à la fin de la construction.

«Le centre communautaire et la patinoire sont les seuls endroits dans la municipalité pour se rassembler», indique Mme Morin. Elle se réjouit donc de l’avancée de ce projet qui permettra aux jeunes et moins jeunes de bouger à l’année à Saint-François-Xavier-de-Viger. En effet, la Municipalité désire que la patinoire soit fonctionnelle à l’année. L’été, les citoyens pourront y jouer au basketball, au tennis, au pickeball, aux poches et même à la pétanque.

«On est prêt et on a hâte que ça débute», conclut Charlyne Morin. Neuf semaines sont prévues pour la réalisation des travaux.