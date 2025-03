Un pas de plus vers la fermeture de l'école Riou

Le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup n’a pas obtenu assez d’inscriptions afin de justifier le maintien des services éducatifs à l’école Riou de Saint-François-Xavier-de-Viger pour la rentrée scolaire 2025-2026. L’école fermera donc ses portes en septembre 2025, si aucune solution n'est trouvée.

La formation de deux groupes d’au moins six élèves est nécessaire pour maintenir une école dans un milieu. Des discussions auront lieu avec la Municipalité afin d’évaluer les alternatives pour la prochaine année scolaire. «On va voir si elle veut s’impliquer financièrement. Présentement il y a une navette entre les deux écoles parce qu’il n’y a pas de service de garde à Saint-François-Xavier-de-Viger. Le transport scolaire représente des couts additionnels, tout comme la formation des groupes», explique le directeur du CSS, Antoine Déry.

Selon le scénario actuellement privilégié, tous les élèves seront déplacés à l’école Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Épiphane en 2025-2026. Ainsi, l’école Riou sera vide pour la prochaine année scolaire. Le plan du CSS est de tenir à nouveau une période d’inscriptions en mars 2026 afin de vérifier si le portrait a changé. «S’il n’y a pas assez d’élèves, on va penser à une fermeture définitive. Ce processus prend deux ans», ajoute M. Déry.

Du côté de la Municipalité, l’objectif est toujours de maintenir l’école Riou ouverte. Le maire Yvon Caron est ouvert à essayer de trouver un terrain d’entente avec le CSS afin d’y parvenir. «Lors de la prochaine séance du conseil municipal, on va en discuter pour que ce soit fait le plus rapidement possible, et voir à quelle hauteur on pourrait participer. On va appuyer sur le champignon pour que l’école reste ouverte. Il faut valider si on est capable de faire un bout», ajoute M. Caron. Ce dernier s’oppose au regroupement de tous les élèves dans la municipalité voisine.

Sept inscriptions d’élèves du préscolaire ont été reçues à Saint-François-Xavier-de-Viger, sur un total de 18 élèves. «On a laissé les parents être maitres de leur propre destinée. Selon leurs choix, nous ne sommes pas en mesure de former deux groupes», précise Antoine Déry.

Au cours des derniers jours, des parents de Saint-François-Xavier-de-Viger ont déposé une pétition afin de demander le statu quo au Centre de services scolaire. Cette démarche a toutefois eu peu de poids sur la décision administrative, selon le directeur du CSS. «Il y a eu une soirée de consultation pour les parents, puis un sondage. Ils ont eu un mois pour se manifester. La Municipalité a tenté de former un comité. On comprend que c’est émotif parce que les gens ne veulent pas que le village voisin perde son école», ajoute Antoine Déry.

Ce dernier réitère qu’une fois que les parents ont fait leur choix d’école pour leurs enfants, le CSS organise des services en conséquence. «C’est convenu dans la Loi sur l’instruction publique. Cela dit, ce n’est pas une fermeture automatique.»

Depuis plusieurs années, les écoles de Saint-Épiphane et Saint-François-Xavier-de-Viger sont jumelées. Les élèves du premier cycle fréquentent l'école de Saint-Épiphane, tandis que ceux du deuxième cycle sont transportés à Saint-François-Xavier-de-Viger. Les deux établissements scolaires accueillaient chacun une quarantaine d'élèves lors de l'année scolaire 2023-2024.

