Excavation du ministère des Transports près de la rivière Verte 

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a procédé à une opération d’excavation, mercredi avant-midi, au nord de la route 132 à L’Isle-Verte. À l’approche de la pluie et du temps doux, les travailleurs du MTMD souhaitaient dégager un fossé de drainage qui était bouché par les glaces et la neige.

Déployé sur place en début d’avant-midi, un opérateur de pelle mécanique a travaillé quelques heures pour ouvrir une tranchée d’environ 200m au nord-ouest du pont de la rivière Verte. Les travaux s’effectuaient à l’intérieur de l’emprise de la route.

L’objectif était de permettre le bon écoulement des précipitations à venir et ainsi éviter un potentiel refoulement vers les installations résidentielles du secteur. Au moment des travaux, la région se préparait à recevoir plusieurs millimètres de pluie.

«L’intervention consistait à dégager le clapet antiretour installé à la sortie de l’installation de drainage puisque celui-ci était devenu non fonctionnel en raison de l’accumulation des glaces», a résumé Jean-Philippe Langlais, porte-parole au ministère des Transports et de la Mobilité durable, en fin de journée

Cette intervention soulagera certainement les citoyens de L’Isle-Verte dont la résidence se trouve à proximité sur la rue Seigneur-Côté. En février, les élus de L’Isle-Verte avaient d’ailleurs adopté deux résolutions à l’intention du MTMD, responsable de la gestion du réseau pluvial dans la zone de la rivière Verte.

Photo : Marc-Antoine Paquin

Preuve qu’une grande quantité de glace s’est formée sur le cours d’eau au cours des dernières semaines, la pelle mécanique a brisé un couvert de glace atteignant de trois à cinq pieds par endroit. Le tout était recouvert d’une bonne couche de neige, gracieuseté des plus récentes tempêtes.

«Le Ministère demeure en communication avec la Municipalité et suit avec attention les prévisions météorologiques», a soutenu Jean-Philippe Langlais, le 5 mars. «Il assure aussi qu’il sera prêt à intervenir et à mobiliser ses équipes si la situation l’exige.»

Une pompe est notamment mise en place et prête à utiliser, en cas d’accumulation d’eau dans l’emprise de la route, a-t-il précisé.

REDOUX

À L’Isle-Verte, Environnement Canada prévoit une neige se transformant en pluie et même un risque de pluie verglaçante, en soirée, le 5 mars. Les températures devraient être à la hausse pour atteindre 6 au cours de la nuit.

La pluie devrait se poursuivre et cesser en mi-journée, le 6 mars. Un mercure au-dessus du point de congélation est attendu et des averses sont prévues durant la journée et la nuit.

La rivière Verte demeure sous surveillance, alors que le temps doux fait craindre une nouvelle débâcle sur le cours d’eau.