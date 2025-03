Coop de solidarité santé de Saint-Hubert : entente imminente avec le CISSS

À la suite de l’annonce de la suspension des activités de la Coop de solidarité santé de Saint-Hubert à la fin du mois de mars si le statu quo se poursuivait, la directrice générale Josée Ouellet a été contactée par la députée de la circonscription ainsi que le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Une entente pour l’embauche d’une infirmière praticienne spécialisée de première ligne est imminente entre le CISSS et la coopérative. La Coop restera donc ouverte.

Mme Ouellet devrait recevoir les modalités de l’entente d’ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine. D’ici l’embauche d’une IPS PL, elle mentionne que la coopérative sera au ralenti pendant un moment. «On va sûrement suspendre quelques petites actions parce qu’on ne se cachera pas qu’il faut que l’argent commence à rentrer au moulin avant que l’on puisse crier hourra!», a-t-elle imagé.

Dès la réception de l’entente, la Coop créera l’ouverture de poste pour l’infirmière spécialisée. Dépendamment de l’intérêt porté envers l’offre d’emploi, Josée Ouellet estime qu’il faudra au moins trois mois pour trouver quelqu’un.

L’IPS PL pourra, au même titre qu’un médecin de famille, prendre en charge des patients, faire des suivis, effectuer des prescriptions et des ajustements de médication, de même qu’envoyer des références à des médecins spécialistes.

«Le fait qu’il y ait une IPS dans un endroit peut attirer un médecin de famille à venir travailler chez nous, ne cache pas Josée Ouellet. La pratique en solo maintenant c’est difficile pour les médecins. Le fait qu’on avait aucune ressource c’était peu attractif pour les nouveaux médecins de famille, les jeunes médecins.» La Coop se concentrera sur l’embauche de l’IPS pour l’instant, mais ne perd pas espoir de trouver un médecin dans le futur.

Josée Ouellet est soulagée de pouvoir garder la Coop de solidarité santé de Saint-Hubert ouverte dans sa Municipalité. Du travail est à venir, mais elle salue la détermination de la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne et du président-directeur général du CISSS du Bas-Saint-Laurent Jean-Christophe Carvalho dans le dossier. «On a eu des doutes dans les derniers mois, car ça ne venait pas et c’était long», indique-t-elle, en se réjouissant de l’heureux dénouement.

«C’est toute cette roue-là administrative qui est extrêmement lourde au niveau de l’administration publique qui a fait en sorte que ça a été aussi long», explique la directrice générale. Puisqu’il s’agissait d’une première entente de ce genre à survenir au Québec, plusieurs instances et des avocats ont dû l’analyser, rallongeant ainsi les délais.

En attendant la reprise complète des activités de la Coop, Josée Ouellet lance un appel aux membres et à la population. Sur les 300 personnes inscrites à la coopérative, seules 111 ont payé leur contribution annuelle. «On a rempli la partie de notre mandat, notre promesse, en ramenant une ressource à Saint-Hubert», souligne la directrice générale. Elle espère créer un mouvement pour que les gens reviennent en grand nombre et soutiennent la Coop dans cette nouvelle étape. «On a besoin de l’appui de la communauté, c’est indéniable», confie-t-elle.

Josée Ouellet invite d’ailleurs les Hubertins à célébrer cette bonne nouvelle, la relâche ainsi que la journée de la femme lors d’un souper spaghetti bénéfice prévu le samedi 8 mars.

Pour le Hub créatif Maison des générations et du terroir, la situation reste la même que le 3 mars. La subvention qui permettait ses activités arrivera à échéance le 28 mars. Les bénévoles et personnes intéressées à animer le lieu peuvent écrire au [email protected]. «Toutes les propositions qui vont nous être faites vont être étudiée […] On veut de l’implication sociale», soutient la directrice générale.

Si aucune solution n’est trouvée, l’endroit pourrait être loué en attendant le redémarrage du lieu. Toutefois, Mme Ouellet souhaite donner la chance aux citoyens de se manifester avant de prendre une décision sur le futur du Hub créatif.