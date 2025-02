Une dizaine de bêtes chassées à la Réserve de Parke

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, pour la deuxième année de son projet pilote de chasse communautaire, a abattu 10 bêtes à la Réserve de Parke, située à la limite de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Dix chasseurs de la PNWW ont participé à la saison de la chasse en 2024. Au total, huit orignaux et deux chevreuils ont été récolté pendant cette période.

Contactée à l’automne dernier, la Vice Grand Chef et Cheffe responsable des activités traditionnelles et des territoires, Shirley Kennedy, avait mentionné à Info Dimanche que la PNWW avait un objectif de chasse de 15 orignaux et 7 chevreuils, même si elle avait l’autorisation d’en tuer une vingtaine.